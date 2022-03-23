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Рядом с угольным разрезом под Новосибирском зафиксировали землетрясение

Оно произошло в 14 часов

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Землетрясение произошло вдали от населенных пунктов

Землетрясение произошло вдали от населенных пунктов

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Днем 23 марта в Усть-Чёмском сельсовете Искитимского района зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале ФИЦ Единой Геофизической Службы РАН.

Землетрясение заметили в 14:04 по местному времени. Магнитуда составила 2,9. Геособытие зафиксировали на широте 54.66 градуса и долготе 83.62. Это точка между Крутихинским и Восточным участками Колыванского угольного разреза.

НГС направил запрос в пресс-службу УК «Сибантрацит» в Новосибирской области. В компании от комментариев отказались.

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Вчера в Новосибирской области совет по инвестициям одобрил ещё появление ещё одного угольного разреза.

Ранее НГС рассказывал про то, как поселок Линево в Новосибирской области задыхается от угольной пыли. Его окружают заводы и разрезы. Как с этим справляются местные жители, читайте в репортаже НГС.

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землетрясениегеофизика
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