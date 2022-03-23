Рядом с угольным разрезом под Новосибирском зафиксировали землетрясение

Днем 23 марта в Усть-Чёмском сельсовете Искитимского района зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале ФИЦ Единой Геофизической Службы РАН.
Землетрясение заметили в 14:04 по местному времени. Магнитуда составила 2,9. Геособытие зафиксировали на широте 54.66 градуса и долготе 83.62. Это точка между Крутихинским и Восточным участками Колыванского угольного разреза.
НГС направил запрос в пресс-службу УК «Сибантрацит» в Новосибирской области. В компании от комментариев отказались.
Вчера в Новосибирской области совет по инвестициям одобрил ещё появление ещё одного угольного разреза.
Ранее НГС рассказывал про то, как поселок Линево в Новосибирской области задыхается от угольной пыли. Его окружают заводы и разрезы. Как с этим справляются местные жители, читайте в репортаже НГС.