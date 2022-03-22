В Новосибирской области одобрили появление нового угольного разреза и трех заводов

В Новосибирской области совет по инвестициям одобрил четыре инвестиционных проекта. В регионе собираются открыть производство угля, масла, мяса и промышленного оборудования.
Как сообщает пресс-служба правительства НСО, участки угледобычи находятся в Искитимском и Черепановском районах. Их площадь составляет 309 квадратных километров. Разведанные запасы угля составляют более 370 миллионов тонн, прогнозные ресурсы превышают 3,5 миллиарда тонн.
— Объем инвестиций в проект — около 56 млрд рублей. Социальная эффективность проекта — открытие 2135 рабочих мест. Срок окупаемости — 10 лет. Налоговые платежи в консолидированный бюджет Новосибирской области за период окупаемости превысят 15,6 млрд рублей, — сообщает правительство региона.
Проектом займется ООО «Разрез Богатырь», которое входит в угледобывающую компанию «Коулстар». Для проекта планируют построить собственную железнодорожную станцию, чтобы исключить пыление и порчу дорог. Также при работе будут использовать технологии пылеподавления на складах и в местах пересыпа угля.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Разрез Богатырь» зарегистрировано в Искитиме. Учредитель компании — ООО «Коулстар», конечный владелец — Эдуард Худайнатов, приближенный к президенту Владимиру Путину, бывший вице-президент «Роснефти». Он также владеет ООО «ННК-ГРУПП», которая занимается добычей нефти.
Также инвестиционный совет одобрил создание производственного комплекса по переработке льна и рапса. Им займется ООО «Маслов». Кроме этого, в регионе построят убойный цех мощностью 500 тонн в сутки со складом хранения замороженных продуктов, создание которого инициировала «Сибирская продовольственная компания». В рабочем поселке Горный в Тогучинском районе планируют создать завод по производству промышленного оборудования. Его деятельность организует ООО «Фабер Технолоджи».
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