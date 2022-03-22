В Новосибирской области одобрили появление нового угольного разреза и трех заводов

В Новосибирской области совет по инвестициям одобрил четыре инвестиционных проекта. В регионе собираются открыть производство угля, масла, мяса и промышленного оборудования.



Как сообщает пресс-служба правительства НСО, участки угледобычи находятся в Искитимском и Черепановском районах. Их площадь составляет 309 квадратных километров. Разведанные запасы угля составляют более 370 миллионов тонн, прогнозные ресурсы превышают 3,5 миллиарда тонн.



— Объем инвестиций в проект — около 56 млрд рублей. Социальная эффективность проекта — открытие 2135 рабочих мест. Срок окупаемости — 10 лет. Налоговые платежи в консолидированный бюджет Новосибирской области за период окупаемости превысят 15,6 млрд рублей, — сообщает правительство региона.

