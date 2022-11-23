В пожаре в Чистой Слободе есть пострадавшие: видео взрыва, с которого всё началось

В Новосибирске на камеру домофона попал момент взрыва, который предшествовал сильному пожару на Титова, 242.

До этого мы публиковали видео, которое сняли местные жители. На нем из окна квартиры, расположенной на 7-м этаже, вырываются пламя и густые клубы черного дыма. Также, по словам очевидцев, они слышали звуки, напоминающие взрывы.



На видео с домофона запечатлено начало инцидента, где слышен взрыв. Также очевидцами последствий стали дети из школы напротив — они также сняли ролики.