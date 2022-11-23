В пожаре в Чистой Слободе есть пострадавшие: видео взрыва, с которого всё началось

В Новосибирске на камеру домофона попал момент взрыва, который предшествовал сильному пожару на Титова, 242.
До этого мы публиковали видео, которое сняли местные жители. На нем из окна квартиры, расположенной на
На видео с домофона запечатлено начало инцидента, где слышен взрыв. Также очевидцами последствий стали дети из школы напротив — они также сняли ролики.
О подробностях пожара в Чистой Слободе рассказали спасатели МЧС. По данным ведомства, пожарные прибыли на место возгорания в 11 часов 23 минуты и первым делом вывели людей из задымленного подъезда
— Эвакуированы 20 человек, из них 5 детей. По оперативной информации, есть пострадавшие, — рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. — Горение происходило в комнате, на площади
Открытый огонь спасатели уже потушили, причину возгорания выяснят дознаватели МЧС.
Ранее НГС опубликовал видео, как пожарные спасали мужчину из