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Взрыв на Чистой слободе

В пожаре в Чистой Слободе есть пострадавшие: видео взрыва, с которого всё началось

Из дома эвакуировали 20 человек

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Очевидцы сняли пламя, которое вырывается из окон квартиры

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В Новосибирске на камеру домофона попал момент взрыва, который предшествовал сильному пожару на Титова, 242.

До этого мы публиковали видео, которое сняли местные жители. На нем из окна квартиры, расположенной на 7-м этаже, вырываются пламя и густые клубы черного дыма. Также, по словам очевидцев, они слышали звуки, напоминающие взрывы.

На видео с домофона запечатлено начало инцидента, где слышен взрыв. Также очевидцами последствий стали дети из школы напротив — они также сняли ролики.

О подробностях пожара в Чистой Слободе рассказали спасатели МЧС. По данным ведомства, пожарные прибыли на место возгорания в 11 часов 23 минуты и первым делом вывели людей из задымленного подъезда 10-этажки.

— Эвакуированы 20 человек, из них 5 детей. По оперативной информации, есть пострадавшие, — рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. — Горение происходило в комнате, на площади 15 кв. м.

Открытый огонь спасатели уже потушили, причину возгорания выяснят дознаватели МЧС.

Ранее НГС опубликовал видео, как пожарные спасали мужчину из 9-этажки на Столетов.

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