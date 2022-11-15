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Школьницу без сознания нашли на дне бассейна на уроке физкультуры в Новосибирске

После инцидента девочка оказалась в больнице

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Инцидент произошел во время урока физкультуры

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В Новосибирске следователи начали проверку сообщений о травмировании ученицы второго класса в бассейне. Инцидент произошел в Дзержинском районе в школе № 197.

— По предварительным данным, 15 ноября девочка находилась на уроке физической культуры и в какой-то момент оказалась под водой без сознания. Несовершеннолетняя доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее прокуратура начала проверку школы № 218, где избили 12-летнего мальчика с диагнозом «эпилепсия».

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