Школьницу без сознания нашли на дне бассейна на уроке физкультуры в Новосибирске

В Новосибирске следователи начали проверку сообщений о травмировании ученицы второго класса в бассейне. Инцидент произошел в Дзержинском районе в школе
— По предварительным данным, 15 ноября девочка находилась на уроке физической культуры и в какой-то момент оказалась под водой без сознания. Несовершеннолетняя доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее результатам примут процессуальное решение.
Ранее прокуратура начала проверку школы