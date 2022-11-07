20idei
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 62.10
eur 60.61
Тема дняНовосибирец устроил дебош в больнице
Все новости
Все новости

Прокуратура проверит новосибирскую школу, где избили ребенка с эпилепсией

Инцидент произошел утром 7 ноября

239
ds

По данным ведомства, ребенку не оказали первую медицинскую помощь

Поделиться

Новосибирский прокуратура начал проверку школы № 218 после публикации NGS.RU об избитом 12-летнем мальчике с диагнозом «эпилепсия».

— 7 октября в одной из школ Новосибирска произошел конфликт между двумя одноклассниками. При этом один из них пожаловался сотрудникам образовательного учреждения на плохое самочувствие, однако они не предприняли мер по оказанию ему первой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.

В селе Новолуговом Новосибирской области после драки возле школы одному из восьмиклассников потребовалась помощь врачей.

По теме

НовосибирскПострадал школьникПроверка прокуратуры
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2