Прокуратура проверит новосибирскую школу, где избили ребенка с эпилепсией
Инцидент произошел утром 7 ноября
Новосибирский прокуратура начал проверку школы
— 7 октября в одной из школ Новосибирска произошел конфликт между двумя одноклассниками. При этом один из них пожаловался сотрудникам образовательного учреждения на плохое самочувствие, однако они не предприняли мер по оказанию ему первой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.
В селе Новолуговом Новосибирской области после драки возле школы одному из восьмиклассников потребовалась помощь врачей.