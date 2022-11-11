«Двое погибли, пятеро пострадали»: что известно о смертельном ДТП маршрутки и вылетевшей на встречку «Тойоты»

О состоянии пострадавшей девочки рассказал и ее дядя:

— Она толком не поняла, как произошло. Всё быстро случилось. Говорит: «Ударилась головой. И ногой». Она позвонила сразу маме, сестре моей. Сестра была дома с племянницей младше. Хотела приехать туда, но никто не брал из такси с детским креслом. Позвонила мне, я так и узнал, что случилось. Помчался туда на машине. Но на пл. Труда позвонил папа ее, он врач. Он был на приеме в больнице, сказал, что сам быстрее ее подхватит, чем я доеду. Племянницу еще не видел.