«Двое погибли, пятеро пострадали»: что известно о смертельном ДТП маршрутки и вылетевшей на встречку «Тойоты»
Авария произошла в Ленинском районе
Смертельное ДТП произошло 11 ноября в Ленинском районе Новосибирска. Маршрутка № 18 столкнулась с иномаркой Toyota Corolla.
По предварительной информации, погибли двое. Есть и пострадавшие.
Все о ДТП вы можете узнать в нашем репортаже.
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Показываем, как выглядит сейчас «Тойота».
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На месте ДТП находится жена одного из погибших. Женщина отказалась общаться с корреспондентом НГС.
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Показываем, как сейчас выглядит маршрутка.
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О состоянии пострадавшей девочки рассказал и ее дядя:
— Она толком не поняла, как произошло. Всё быстро случилось. Говорит: «Ударилась головой. И ногой». Она позвонила сразу маме, сестре моей. Сестра была дома с племянницей младше. Хотела приехать туда, но никто не брал из такси с детским креслом. Позвонила мне, я так и узнал, что случилось. Помчался туда на машине. Но на пл. Труда позвонил папа ее, он врач. Он был на приеме в больнице, сказал, что сам быстрее ее подхватит, чем я доеду. Племянницу еще не видел.
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В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили информацию о ДТП:
— Сегодня 44-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота-Королла», двигался по улице Титова со стороны улицы Пермской в сторону улицы Связистов. У дома № 145 по улице Титова не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси под управлением 60-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении. В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще двое мужчин, пассажиров автомобиля, пострадали. В маршрутном такси пострадали 5 пассажиров. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются сотрудниками полиции. На месте работает следственно-оперативная группа.
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— На встречку выехала вот эта легковая машина. Он выскочил и врезался. У пассажиров, слава Богу, переломов нет. Один ударился о переднее сиденье, — рассказал корреспонденту НГС Искандер Янгибаев, водитель маршрутки.
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Корреспондент НГС Виктор Бобровников прибыл на место ДТП. Всех пострадавших пассажиров уже увезли в больницы.
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— Дочка, 12 лет, ехала в школу, сидела сзади у разбитого стекла. Подозрение на перелом верхней челюсти. Гематома на колене, — сообщила корреспонденту НГС одна из читательниц Ксения. — Мы сами врачи, забрали ее самостоятельно. Сейчас в травмпункте.
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Видео с последствиями ДТП.
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Прокуратура Новосибирской области начала проверку из-за ДТП.
— С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Ленинского района Денис Петраш. Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и соответствия дорожных условий нормативным правилам, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
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Читатели НГС присылают фото с места ДТП.
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— Помню всё, конечно. Произошло резкое торможение. Люди, которые стояли, начали падать, и затем произошел резко удар. И во время удара, то есть еще больше, кто упал, кто сидел, они еще больше ударились. Об сидения. Кто стоял — вообще упал. Вот. И ну, слава Богу, не было людей из пассажиров, у кого были травмы с угрозой жизни. У кого ссадины, у кого ушибы, у кого раны такие незначительные, — рассказал один из пассажиров маршрутки Али. — Дальше тишина, то есть и вещи все полетели вниз, то есть телефон — у кого что в руках было. Ситуация была такая.
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Один из очевидцев рассказал корреспонденту НГС, что среди пострадавших в маршрутке есть дети, но не уточнил, насколько тяжелые у них травмы.
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Некоторые очевидцы указывают, что в салоне седана были найдены бутылки с алкоголем.
— Добавить нечего в принципе, в посте описано всё, как было. Со мной всё хорошо, лишь ушибы незначительные, — рассказал корреспонденту НГС Али — один из пострадавших. Он ехал в маршрутке. — Я вышел, постоял, отошел немного, и всё.
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— Подруга в маршрутке была. Сказала: «Травм сильных нет, ушиб головы, ноги». Маршрутка была полная, это и спасло людей от сильных травм, как кильки в банке, — написала одна из подписчиц группы «АСТ-54» во «ВКонтакте».
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Если вы были свидетелем этого ДТП, присылайте нам свои фото и видео.
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— По предварительной информации, сегодня у дома 142 по улице Титова произошло столкновение маршрутного такси и автомобиля «Тойота-Королла». В автомобиле погибли водитель и пассажир, 2 пассажира автомобиля пострадали. В маршрутном такси пострадали, по предварительным данным, 4 пассажира. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются сотрудниками полиции, — сообщили НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
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