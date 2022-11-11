Мотоциклистка попала в спорное ДТП с участием полицейского и не смогла доказать правоту — смотрим видео аварии
Сибирячка не может получить страховые выплаты, а второй участник считает, что не виноват
Жительница Новосибирска Олеся Ойлер разбила мотоцикл в ДТП с легковым авто: при обгоне девушка врезалась в машину, которая внезапно её подрезала. Автоинспекторы виновного в ДТП не нашли, но в определении отметили, что Олесе следовало заранее включить поворотник. Сейчас мотоциклистке отказывают в страховых выплатах.
Инцидент произошёл днём 11 июня 2022 года в Тогучине. Олеся Ойлер ехала на мотоцикле по улице Островского следом за Hyundai Solaris. По ее словам, машина двигалась слишком медленно, поэтому она решила ее обогнать. В тот момент, когда они поравнялись, Hyundai дёрнулся влево.
— Он, не посмотрев по зеркалам, решил повернуть на парковку: просто увидел свободное место и туда повернул. Водитель повел себя некрасиво. Меня ударило рулем по ребрам, я встала, вздохнуть не могу, а он вышел и давай на меня наезжать, потом подъехали сотрудники полиции, — пояснила Олеся в беседе с журналистом НГС.
Девушка заметила, что правоохранители общаются с водителем Hyundai, как со своим. Позже она узнала, что мужчина работает в полиции. Ойлер полагает, что поэтому разбор ДТП впоследствии затянулся, а решение было вынесено не в её пользу.
В определении (имеется в распоряжении НГС), подписанном начальником районного отдела ГИБДД, указано, что мотоциклистка перед обгоном не показала левый поворот рукой, а водитель легковушки включил левый поворотник заблаговременно. При этом автоинспекторы не увидели в действиях мужчины «события правонарушения», а в действиях Ойлер — «состава правонарушения». Было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
Вместе с тем в документе говорится, что в действиях Ойлер усматривается нарушение
— Расписали, короче, что я виновата. Виновник включил поворотник буквально за секунду до того, как начал поворачивать. Я не успела среагировать. Судя по решению ГАИ, можно просто включить поворотник и это дает тебе приоритет. Это неправильно, так не должно быть. Хочется справедливости, — отметила Ойлер.
Из-за пометки о возможном нарушении страховая теперь отказывает мотоциклистке в выплате. Юристы компании пояснили, что Ойлер совершила деяние, за которое «может быть назначено наказание».
— Позиция по подобным спорам исходит из того, что причинитель вреда — тот, у кого отказ по составу, а полностью потерпевший — у кого отсутствует событие, — говорится в ответе (имеется в распоряжении редакции) юристов компании.
Водитель Hyundai Алексей Зотов в телефонном разговоре с журналистом НГС заявил, что считает себя невиновным в аварии и рекомендует пересмотреть видео, на котором всё видно.
— ГАИ сделало выводы, значит сделало. Да, я работаю в полиции, и что?! Её [Ойлер] права никто не нарушал. Больше я сказать ничего не могу, — отметил Зотов.
Адвокат Андрей Росс, оценив ситуацию, заявил, что определение ГИБДД можно отменить в суде, но рассчитывать на новый разбор ДТП автоинспекторами не стоит.
— В данном случае необходимо чётко определиться с требованиями: установить вину водителя авто, обоюдную вину или снять вину с водителя мотоцикла. Исходя из этого, будет определен порядок рассмотрения. Дело небезнадёжное, существует много судебной практики, где водители, на которых изначально возлагали вину за ДТП, превращались в потерпевших, — подчеркнул юрист.
Олеся Ойлер готовится обжаловать определение ГИБДД в Тогучинском районном суде.
Между тем дело о ДТП в Центральном районе Новосибирска, в котором погибла 16-летняя девушка, дошло до суда. На скамье подсудимых окажется таксист: он сел за руль в наркотическом опьянении.