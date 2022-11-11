Мотоциклистка попала в спорное ДТП с участием полицейского и не смогла доказать правоту — смотрим видео аварии

Вместе с тем в документе говорится, что в действиях Ойлер усматривается нарушение п. 8.2 ПДД — о заблаговременной подаче сигнала поворота перед маневром.



— Расписали, короче, что я виновата. Виновник включил поворотник буквально за секунду до того, как начал поворачивать. Я не успела среагировать. Судя по решению ГАИ, можно просто включить поворотник и это дает тебе приоритет. Это неправильно, так не должно быть. Хочется справедливости, — отметила Ойлер.



Из-за пометки о возможном нарушении страховая теперь отказывает мотоциклистке в выплате. Юристы компании пояснили, что Ойлер совершила деяние, за которое «может быть назначено наказание».

