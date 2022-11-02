Новосибирский таксист пойдет под суд за ДТП, в котором погибла 16-летняя пассажирка

Центральный районный суд Новосибирска в ближайшее время приступит к рассмотрению уголовного дела о смертельной аварии. В ней погибла 16-летняя девочка

Виновником ДТП следствие посчитало таксиста, который сел в наркотическом опьянении за руль. Об этом сегодня, 2 ноября 2022 года, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

