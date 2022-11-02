Новосибирский таксист пойдет под суд за ДТП, в котором погибла
16-летняя пассажирка
Смертельная авария произошла в июле 2022 года в центре Новосибирска
Центральный районный суд Новосибирска в ближайшее время приступит к рассмотрению уголовного дела о смертельной аварии. В ней погибла
Виновником ДТП следствие посчитало таксиста, который сел в наркотическом опьянении за руль. Об этом сегодня, 2 ноября 2022 года, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Авария произошла в ночь с 13 на 14 июля 2022 года на улице Орджоникидзе в Новосибирске. Около двух часов ночи возле дома
— Мы втроем собирались прогуляться по Первомайскому скверу, вызвали туда такси. Я сидел спереди, они — сзади. О ДТП: водитель черного авто не пропустил наше такси, задел левый бок авто. По инерции правый бок разнесло о столб на пешеходном переходе. После удара о столб подруга скончалась мгновенно, друг находится в тяжелом состоянии: сильно приложился головой и повредил левую руку. Водитель тоже пострадал, они оба в больнице, — рассказал на следующий день корреспонденту НГС третий подросток.
Следователи СК пришли к выводу, что виновником аварии был именно
— Обвиняемый нарушил скоростной режим, не учел интенсивность движения и погодные условия, проигнорировал правила проезда нерегулируемого перекрестка и у дома
В прокуратуре отметили: в момент ДТП водитель такси находился в состоянии наркотического опьянения (
Ранее НГС писал о том, что глава СКР взял на личный контроль расследование дела депутата, который, согласно видеозаписи, сбил ребенка, а потом скрылся с места ДТП.