20idei
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 61.43
eur 60.97
Тема дняЗа минуту через площадь Труда
Все новости
Все новости

Новосибирский таксист пойдет под суд за ДТП, в котором погибла 16-летняя пассажирка

Смертельная авария произошла в июле 2022 года в центре Новосибирска

2 010
ds

Водитель такси сел за руль после того, как употребил наркотики

Поделиться

Центральный районный суд Новосибирска в ближайшее время приступит к рассмотрению уголовного дела о смертельной аварии. В ней погибла 16-летняя девочка

Виновником ДТП следствие посчитало таксиста, который сел в наркотическом опьянении за руль. Об этом сегодня, 2 ноября 2022 года, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Авария произошла в ночь с 13 на 14 июля 2022 года на улице Орджоникидзе в Новосибирске. Около двух часов ночи возле дома № 37 водитель такси не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Nissan Avenir. При этом в машине шофер вез троих несовершеннолетних пассажиров.

— Мы втроем собирались прогуляться по Первомайскому скверу, вызвали туда такси. Я сидел спереди, они — сзади. О ДТП: водитель черного авто не пропустил наше такси, задел левый бок авто. По инерции правый бок разнесло о столб на пешеходном переходе. После удара о столб подруга скончалась мгновенно, друг находится в тяжелом состоянии: сильно приложился головой и повредил левую руку. Водитель тоже пострадал, они оба в больнице, — рассказал на следующий день корреспонденту НГС третий подросток.

От удара автомобиль влетел в световую опору

От удара автомобиль влетел в световую опору

Поделиться

Следователи СК пришли к выводу, что виновником аварии был именно 22-летний таксист: согласно ПДД, он должен был уступить дорогу. Спустя три недели после смертельной аварии его отправили в следственный изолятор, до этого он был в больнице.

— Обвиняемый нарушил скоростной режим, не учел интенсивность движения и погодные условия, проигнорировал правила проезда нерегулируемого перекрестка и у дома № 37 по ул. Орджоникидзе совершил столкновение с автомобилем марки Nissan, — рассказали в надзорном ведомстве. — В результате этого от полученных телесных повреждений погибла 16-летняя пассажирка, 17-летнему пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

В прокуратуре отметили: в момент ДТП водитель такси находился в состоянии наркотического опьянения (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Вину в совершении преступления он полностью признал. В ближайшее время уголовное дело начнет изучать суд. Предполагаемому виновнику аварии грозит провести следующие 12 лет в колонии.

Ранее НГС писал о том, что глава СКР взял на личный контроль расследование дела депутата, который, согласно видеозаписи, сбил ребенка, а потом скрылся с места ДТП.

По теме

ДТПАвария с погибшимУголовное делоПрокуратура НСО
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2