20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 61.24
eur 60.90
Тема дняНачали судить бывшего районного прокурора
Все новости
Все новости

«Садики закрыты, никто на прогулку не выходит»: неизвестный напугал Затулинку нападением на банк

Полиция занялась поиском нападавшего, информация об инциденте разошлась по чатам

300
ds

Полицейские устанавливают личность нападавшего

Поделиться

Сегодня днем, 8 ноября, жители улицы Зорге в Новосибирске получили сообщения в чаты WhatsApp о том, что на Затулинке заметили странного вооруженного мужчину, который «пытался ограбить Сбербанк и скрылся во дворах».

— Все садики закрыты, никто на прогулку не выходит. Смотрите за детьми, звоните, будьте внимательны. Детей своих на контроле держите, — аудиофайл с таким текстом получили новосибирцы.

В сообщениях указывалось, что возле Сбербанка на Зорге стоят две машины Росгвардии. Также отмечалось, что из-за поведения мужчины детей в детских садах №424 и №192. Они оба находятся на улице Зорге.

— У нас сегодня была плановая эвакуация. Гвардейцы увидели, что мы вышли, и сказали, что мы должны зайти в детский сад. Мы зашли, — пояснила корреспонденту НГС заведующая детским садом №424 Валентина Крот.

НГС не удалось получить комментарий от Росгвардии, но в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что сегодня мужчина напал на «офис финансовой организации в Кировском районе».

— В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа полиции. Полицейскими организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого и его задержание, — сообщили в ведомстве.

Сейчас поиском нападавшего занимаются сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по НСО. Ориентировку с приметами направили служебным нарядам полиции.

НГС сделал запрос в пресс-службу «Сбербанка», чтобы узнать подробности произошедшего.

В начале осени НГС писал о том, что на Первомайке девушку избил неадекватный мужчина. Она уверяет, что он был пьян и напал без причины.

По теме

ЗатулинкаСбербанкРазбой
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2