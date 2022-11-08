«Садики закрыты, никто на прогулку не выходит»: неизвестный напугал Затулинку нападением на банк
Полиция занялась поиском нападавшего, информация об инциденте разошлась по чатам
Сегодня днем, 8 ноября, жители улицы Зорге в Новосибирске получили сообщения в чаты WhatsApp о том, что на Затулинке заметили странного вооруженного мужчину, который «пытался ограбить Сбербанк и скрылся во дворах».
— Все садики закрыты, никто на прогулку не выходит. Смотрите за детьми, звоните, будьте внимательны. Детей своих на контроле держите, — аудиофайл с таким текстом получили новосибирцы.
В сообщениях указывалось, что возле Сбербанка на Зорге стоят две машины Росгвардии. Также отмечалось, что из-за поведения мужчины детей в детских садах №424 и №192. Они оба находятся на улице Зорге.
— У нас сегодня была плановая эвакуация. Гвардейцы увидели, что мы вышли, и сказали, что мы должны зайти в детский сад. Мы зашли, — пояснила корреспонденту НГС заведующая детским садом №424 Валентина Крот.
НГС не удалось получить комментарий от Росгвардии, но в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что сегодня мужчина напал на «офис финансовой организации в Кировском районе».
— В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа полиции. Полицейскими организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого и его задержание, — сообщили в ведомстве.
Сейчас поиском нападавшего занимаются сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по НСО. Ориентировку с приметами направили служебным нарядам полиции.
НГС сделал запрос в пресс-службу «Сбербанка», чтобы узнать подробности произошедшего.
В начале осени НГС писал о том, что на Первомайке девушку избил неадекватный мужчина. Она уверяет, что он был пьян и напал без причины.