«Я кричала, меня никто не слышал»: молодую девушку избил неадекватный незнакомец на Первомайке

18-летняя жительница Новосибирска Анна Тихомирова заявила в полицию, что ее избил незнакомый мужчина. Девушка уверяет, что он находился в нетрезвом состоянии и напал на нее без причины.



Инцидент произошел 1 сентября около 20:20 на автобусной остановке « 1-й разъезд» на Бердском шоссе. Анна ожидала транспорт после рабочей смены: девушка трудится официантом в местном кафе. В павильоне, по ее словам, сидел незнакомый мужчина, рядом с ним на поводке — небольшая собачка. В контакт с незнакомцем, говорит Анна, она не вступала.

