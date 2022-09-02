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«Я кричала, меня никто не слышал»: молодую девушку избил неадекватный незнакомец на Первомайке

Пострадавшая написала заявление в полицию

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Незнакомый мужчина напал на девушку без причины

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18-летняя жительница Новосибирска Анна Тихомирова заявила в полицию, что ее избил незнакомый мужчина. Девушка уверяет, что он находился в нетрезвом состоянии и напал на нее без причины.

Инцидент произошел 1 сентября около 20:20 на автобусной остановке «1-й разъезд» на Бердском шоссе. Анна ожидала транспорт после рабочей смены: девушка трудится официантом в местном кафе. В павильоне, по ее словам, сидел незнакомый мужчина, рядом с ним на поводке — небольшая собачка. В контакт с незнакомцем, говорит Анна, она не вступала.

— Я стояла, слушала музыку в наушниках. Он подошел, начал за плечи хватать, завалил и потащил за остановку, там пинал и таскал за волосы. Я кричала: «Помогите», но меня никто не слышал, — рассказала девушка журналисту НГС.

Незнакомец выдрал девушке клок волос

Незнакомец выдрал девушке клок волос

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Избиение продолжалось до тех пор, пока мужчину не спугнули пассажиры остановившегося автобуса. Незнакомец скрылся с места происшествия, оставив на остановке собаку. Анна обратилась за медицинской помощью в травмпункт, где у нее были диагностированы ушибы мягких тканей, ссадины на голове, грудной клетке, локтях и коленях (заключение имеется в распоряжении редакции). После больницы девушка написала заявление в полицию.

— Чувствую себя плохо сейчас. Болит все. Очень страшно. Глаза закрываю, вся картина перед глазами. За что со мной так? — переживает Анна.

Пострадавшая отметила, что незнакомцу на вид 25–27 лет. Он был одет в серые шорты, белую футболку с синими полосками и солнцезащитные очки. По словам девушки, мужчина был в нетрезвом состоянии. Она также отметила, что у него были ярко-красные губы «будто все в крови».

В пресс-центре ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступило заявление от девушки по факту нападения на нее неизвестным мужчиной.

— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Потерпевшей будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, — говорится в сообщении.

На этой неделе суд арестовал 42-летнего рецидивиста, который без видимой причины с ножом напал на работника шиномонтажной мастерской. Известно, что в момент инцидента нападавший был в алкогольном опьянении.

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