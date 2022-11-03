«Народ начал бунтовать»: пассажиры рейса до Иркутска застряли в Толмачево — на место приехала прокуратура
Люди прилетели из Екатеринбурга
В аэропорт Толмачево 3 ноября перенаправили самолет Екатеринбург — Иркутск из-за аварии в аэропорту Иркутска. Сейчас пассажиры не могут прилететь в конечный пункт назначения: они заявляют, что авиакомпания отказалась их доставлять.
Один из пассажиров Виктор рассказал, что вчера, 2 ноября, он вместе с другими пассажирами около 10 часов ожидал в аэропорту Екатеринбурга, чтобы вылететь в Иркутск.
— Из-за аварии на полосе Иркутск не принимал. После 10 часов ожидания в Екатеринбурге представитель авиакомпании S7 сказал, что самолет не полетит в Иркутск, а в Новосибирск, — поделился Виктор.
Как отметил Виктор, люди летели из Екатеринбурга не только в Иркутск, но и были трансферы в другие города.
— Представитель авиакомпании объяснил, что самолет летит в Новосибирск и там будет распределение по другим рейсам тем, кто летел в другие города, соответственно, туда и полетят, а те, кто летел до Иркутска, полетят в Улан-Удэ. Якобы в Новосибирске нас ждет самолет. И оттуда самостоятельно должны добираться до Иркутска. Народ и на это согласился, и в итоге мы полетели в Новосибирск, — рассказал пассажир.
Когда пассажиры прилетели в Новосибирск, представители авиакомпании ответили, что впервые слышат про трансфер, говорит Виктор. Билеты оформили только тем, кто летит в другие города. Тем же, кто летел в Иркутск, сообщили, что они добровольно согласились на полет в Новосибирск и теперь это их конечный пункт.
— После этого народ начал бунтовать, кричать, что они держат нас за идиотов. И после этого S7 вызвали полицию, пришло 4 патрульных и начали успокаивать толпу. После этого S7 заявили, что это решение не их уровня и им это решает Москва и народ пусть ждет в стороне. Тут несколько семей с детьми, — поделился Виктор.
Пассажиры в ответ вызвали помощника прокурора. После этого им выдали воду и начали решать вопрос с расселением в гостиницу. Сейчас Виктор и часть других пассажиров едет в автобусе.
— До вечера ждем. Точной информации нет. Помощник прокурора была с нами до конца. Народ больше суток не спал, — отметил Виктор.
Информация о перенаправлении появилась на сайте flightview.
В аэропорту Иркутска сообщили, что вечером 2 ноября рейсы какое-то время не принимались. Как сообщает издание IRCITY.RU, шасси самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс Душанбе — Иркутск, разрушилось во время посадки в аэропорту.
— Сейчас всё работает в штатном режиме, принимает и отправляет воздушные суда. Догоняем. Не знаю, полетит ли этот рейс из Новосибирска, — рассказали НГС в пресс-службе аэропорта Иркутска.
НГС направил запрос в компанию S7. На момент публикации ответа не было. В пресс-службе прокуратуры подтвердили, что на месте работают сотрудники. Также добавили, что еще два рейса в Иркутск задержали в Толмачево.
— В связи с этим Новосибирской транспортной прокуратурой в аэропорту проводится выездной прием граждан, организована проверка исполнения перевозчиками законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Два рейса уже вылетели в Иркутск и больше 60 пассажиров, по данным прокуратуры, ждут отправку самолета в гостинице.
На прошлой неделе, 28 октября, самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, прервал свой полет и приземлился в аэропорту Якутска.