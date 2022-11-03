«Народ начал бунтовать»: пассажиры рейса до Иркутска застряли в Толмачево — на место приехала прокуратура

В аэропорт Толмачево 3 ноября перенаправили самолет Екатеринбург — Иркутск из-за аварии в аэропорту Иркутска. Сейчас пассажиры не могут прилететь в конечный пункт назначения: они заявляют, что авиакомпания отказалась их доставлять.

Один из пассажиров Виктор рассказал, что вчера, 2 ноября, он вместе с другими пассажирами около 10 часов ожидал в аэропорту Екатеринбурга, чтобы вылететь в Иркутск.

