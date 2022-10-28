Летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Якутске — что случилось на борту
Пассажиру рейса Магадан — Новосибирск стало плохо
28 октября самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, прервал свой полет и приземлился в аэропорту Якутска. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, речь идет о рейсе S75220 АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines).
— При выполнении полета по маршруту произошло ухудшение состояния пассажира. КВС принял решение о посадке в аэропорту Якутск, — указано в сообщении.
Информацию о том, что пассажиру плохо, корреспонденту НГС подтвердили в медпункте международного аэропорта Якутск. Медики уточнили, что к пассажиру приезжала скорая, однако от госпитализации он отказался. Его сняли с рейса.
Как сообщается на сайте S7 Airlines, самолет должен был вылететь 28 октября из Магадана в 10:10, посадка воздушного судна ожидалась в 11:50. При этом на онлайн-табло аэропорта Толмачево указано, что самолет приземлился в столице Сибири только в 13:50. Информация о посадке самолета в Якутске подтверждается на сайте новосибирского аэропорта.
В середине октября в Новосибирске вынуждено приземлился Boeing китайской компании из-за плохо состояния пассажира. Его увезли в областную больницу.