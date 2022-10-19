В Толмачево вынужденно приземлился Boeing китайской авиакомпании — пассажиру стало плохо
Пассажира рейса Брюссель — Сиань увезли в областную больницу
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В аэропорту Толмачево вынуждено приземлился Boeing 787 Dreamliner китайской авиакомпании Hainan Airlines. Как рассказали в пресс-службе Толмачево, пассажиру на борту стало плохо. Рейс летел из Брюсселя в Сиань.
— Пассажира увезли в областную больницу, багаж сняли, мероприятия закончили. Борт закрылся, вылет на 11:00, — рассказали в пресс-службе Толмачево.
В апреле 2021 года НГС рассказывал, как Boeing Hainan Airlines приземлялся в Новосибирске. Тогда плохо стало командиру. А в октябре самолет компании «ИрАэро» Новосибирск — Ташкент совершил вынужденную посадку после взлета из аэропорта Толмачево.