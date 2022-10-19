20idei
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 6/10
usd 61.70
eur 60.53
Тема дняУвольнение грубого воспитателя
Все новости
Все новости

В Толмачево вынужденно приземлился Boeing китайской авиакомпании — пассажиру стало плохо

Пассажира рейса Брюссель — Сиань увезли в областную больницу

454
ds

Новосибирские споттеры сделали фотографию трансконтинентального боинга

Поделиться

В аэропорту Толмачево вынуждено приземлился Boeing 787 Dreamliner китайской авиакомпании Hainan Airlines. Как рассказали в пресс-службе Толмачево, пассажиру на борту стало плохо. Рейс летел из Брюсселя в Сиань.

— Пассажира увезли в областную больницу, багаж сняли, мероприятия закончили. Борт закрылся, вылет на 11:00, — рассказали в пресс-службе Толмачево.

В апреле 2021 года НГС рассказывал, как Boeing Hainan Airlines приземлялся в Новосибирске. Тогда плохо стало командиру. А в октябре самолет компании «ИрАэро» Новосибирск — Ташкент совершил вынужденную посадку после взлета из аэропорта Толмачево.

По теме

БоингПассажирСамолет
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2