«Кружил больше часа»: самолет до Ташкента вернулся в Толмачево после взлета

13 октября самолет компании «ИрАэро» Новосибирск — Ташкент совершил вынужденную посадку после взлета из аэропорта Толмачево. Об этом НГС сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

Рейс IO-7491 Новосибирск — Ташкент вылетел в 17:00. Как сообщают очевидцы, самолет больше часа кружил над аэропортом.



— Самолет в Ташкент уже больше часа кружит над Новосибирском и никуда не улетает, — сообщили читатели НГС.



Как рассказали в пресс-службе аэропорта Новосибирска, самолет вернулся по решению экипажа. Посадка прошла в штатном режиме.