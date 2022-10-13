«Кружил больше часа»: самолет до Ташкента вернулся в Толмачево после взлета
Причину внезапной посадки в пресс-службе аэропорта не уточнили
13 октября самолет компании «ИрАэро» Новосибирск — Ташкент совершил вынужденную посадку после взлета из аэропорта Толмачево. Об этом НГС сообщили в пресс-службе авиапредприятия.
Рейс IO-7491 Новосибирск — Ташкент вылетел в 17:00. Как сообщают очевидцы, самолет больше часа кружил над аэропортом.
— Самолет в Ташкент уже больше часа кружит над Новосибирском и никуда не улетает, — сообщили читатели НГС.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта Новосибирска, самолет вернулся по решению экипажа. Посадка прошла в штатном режиме.
Отметим, что в начале июля в новосибирском аэропорту Толмачево из-за тумана не смог приземлиться самолет, который летел из Антальи. Воздушное судно перенаправили на посадку в Красноярск.