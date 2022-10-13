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«Кружил больше часа»: самолет до Ташкента вернулся в Толмачево после взлета

Причину внезапной посадки в пресс-службе аэропорта не уточнили

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По словам очевидцев, самолет больше часа кружил над городом

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13 октября самолет компании «ИрАэро» Новосибирск — Ташкент совершил вынужденную посадку после взлета из аэропорта Толмачево. Об этом НГС сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

Рейс IO-7491 Новосибирск — Ташкент вылетел в 17:00. Как сообщают очевидцы, самолет больше часа кружил над аэропортом.

— Самолет в Ташкент уже больше часа кружит над Новосибирском и никуда не улетает, — сообщили читатели НГС.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Новосибирска, самолет вернулся по решению экипажа. Посадка прошла в штатном режиме.

Отметим, что в начале июля в новосибирском аэропорту Толмачево из-за тумана не смог приземлиться самолет, который летел из Антальи. Воздушное судно перенаправили на посадку в Красноярск.

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