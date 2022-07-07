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Тема дняДТП  из-за тумана с автобусом
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Самолет из Антальи не смог сесть в Новосибирске из-за тумана

Его отправили на посадку в Красноярск

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Рейсы направили в Барнаул и Красноярск

Рейсы направили в Барнаул и Красноярск

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Утром 7 июля из новосибирского аэропорта Толмачево перенаправили четыре рейса. Это произошло из-за тумана.

В пресс-службе аэропорта Толмачево сообщили, что на запасной аэродром в Барнаул направили рейс S7 2511 из Москвы, на борту которого находятся 176 пассажиров. Также в Барнаул направили рейс из Ферганы и Худжанда. Самолет из Антальи с 330 пассажирами направили в Красноярск.

Кроме этого, задержались вылеты рейсов в Абакан, Норильск, Домодедово, Владивосток, Нерюнгри, Братск и Нижневартовск.

Туман сегодня утром можно было увидеть в центре Новосибирска. Посмотрите, каким он был.

задержка рейсасамолетТолмачево
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