Самолет из Антальи не смог сесть в Новосибирске из-за тумана
Его отправили на посадку в Красноярск
Утром 7 июля из новосибирского аэропорта Толмачево перенаправили четыре рейса. Это произошло из-за тумана.
В пресс-службе аэропорта Толмачево сообщили, что на запасной аэродром в Барнаул направили рейс
Кроме этого, задержались вылеты рейсов в Абакан, Норильск, Домодедово, Владивосток, Нерюнгри, Братск и Нижневартовск.
Туман сегодня утром можно было увидеть в центре Новосибирска. Посмотрите, каким он был.