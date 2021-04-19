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СрочноВ Толмачёво экстренно сел боинг. У пилота инсульт

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В Новосибирске приземлился боинг Париж — Токио. У командира самолета случился инсульт

Сейчас мужчина в реанимации

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Boeing 787 Dreamliner — широкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет

Boeing 787 Dreamliner — широкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет

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Летевший в Токио самолет экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта у пилота

В Новосибирске совершил вынужденную посадку трансконтинентальный Boeing 787–800 Dreamliner — командиру судна стало плохо. Самолет летел из Парижа в Токио.

— Вынужденная посадка, инсульт у командира воздушного судна. КВС направлен в реанимацию, экипаж на отдыхе. Вылет через 18 часов, есть резервный экипаж у судна. Это грузовая авиакомпания, пассажиров на борту не было, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры на транспорте.

Рейс ANA 216 Париж — Токио японской авиакомпании All Nippon Airways приземлился в Толмачёво в 09:53 по местному времени, следует из онлайн-табло аэропорта.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, командир запросил внеплановую посадку в ближайшем аэропорту после Нижневартовска.

Вчера самолет, летевший из Москвы в Улан-Удэ, экстренно приземлился в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажирки. На рейсе летела глава Министерства здравоохранения Республики Бурятия — она оказала помощь женщине.

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аэропортпилотпосадка
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