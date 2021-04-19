В Новосибирске приземлился боинг Париж — Токио. У командира самолета случился инсульт

Летевший в Токио самолет экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта у пилота
В Новосибирске совершил вынужденную посадку трансконтинентальный Boeing
— Вынужденная посадка, инсульт у командира воздушного судна. КВС направлен в реанимацию, экипаж на отдыхе. Вылет через
Рейс ANA 216 Париж — Токио японской авиакомпании All Nippon Airways приземлился в Толмачёво в 09:53 по местному времени, следует из онлайн-табло аэропорта.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, командир запросил внеплановую посадку в ближайшем аэропорту после Нижневартовска.
Вчера самолет, летевший из Москвы в Улан-Удэ, экстренно приземлился в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажирки. На рейсе летела глава Министерства здравоохранения Республики Бурятия — она оказала помощь женщине.