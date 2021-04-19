В Новосибирске приземлился боинг Париж — Токио. У командира самолета случился инсульт

В Новосибирске совершил вынужденную посадку трансконтинентальный Boeing 787–800 Dreamliner — командиру судна стало плохо. Самолет летел из Парижа в Токио.

— Вынужденная посадка, инсульт у командира воздушного судна. КВС направлен в реанимацию, экипаж на отдыхе. Вылет через 18 часов , есть резервный экипаж у судна. Это грузовая авиакомпания, пассажиров на борту не было, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры на транспорте.



Рейс ANA 216 Париж — Токио японской авиакомпании All Nippon Airways приземлился в Толмачёво в 09:53 по местному времени, следует из онлайн-табло аэропорта.