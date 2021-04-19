Медики рассказали о состоянии пилота японского боинга, который экстренно сел в Новосибирске

Командира боинга 787–800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways, который экстренно приземлился в Новосибирске утром 19 апреля, доставили в областную больницу.



— Его госпитализировали для наблюдения. Есть подозрения на приходящие нарушения мозгового кровообращения, — сообщила Ирина Большакова, главврач скорой помощи.

Самолет совершил вынужденную посадку в Толмачево из-за плохого самочувствия пилота. Боинг летел из Парижа в Токио. На борту не было пассажиров, только 7 членов экипажа.