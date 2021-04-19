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Тема дняВ Толмачёво экстренно сел боинг. Пилот в больнице

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Медики рассказали о состоянии пилота японского боинга, который экстренно сел в Новосибирске

У командира самолета подозрение на инсульт

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Сейчас мужчину наблюдают врачи областной больницы&nbsp;

Сейчас мужчину наблюдают врачи областной больницы 

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Пилота японского боинга госпитализировали в Новосибирске с подозрением на инсульт

Командира боинга 787–800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways, который экстренно приземлился в Новосибирске утром 19 апреля, доставили в областную больницу.

— Его госпитализировали для наблюдения. Есть подозрения на приходящие нарушения мозгового кровообращения, — сообщила Ирина Большакова, главврач скорой помощи.

Самолет совершил вынужденную посадку в Толмачево из-за плохого самочувствия пилота. Боинг летел из Парижа в Токио. На борту не было пассажиров, только 7 членов экипажа.

В пресс-службе аэропорта изначально сообщили, что командиру воздушного судна стало плохо во время полета, однако из самолета до машины скорой помощи он дошел сам.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, с диспетчерами новосибирского авиаузла связался второй пилот. Он доложил, что состояние командира экипажа резко ухудшилось: возникла внезапная головная боль, стала проявляться асимметрия лица.

Второй пилот взял на себя вынужденную посадку.

В ноябре 2020 года в аэропорту Толмачёво грузовой самолет «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.НГС вел онлайн-трансляцию с места аварийной посадки. Момент приземления дымящегося Ан-124 и разговор диспетчеров попали на видео. Также мы показали 16 снимков, на которых видно, что происходило вокруг самолета.

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авиациясамолет
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