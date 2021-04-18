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В Толмачево экстренно приземлился самолет из Москвы — одной из пассажирок стало плохо

Женщине оказала помощь глава Минздрава Бурятии

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В Толмачево пассажирку встретили медики

В Толмачево пассажирку встретили медики

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Самолет из Москвы экстренно приземлился в Новосибирске

Сегодня, 18 апреля, самолет из Москвы в Улан-Удэ экстренно приземлился в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажирки. Ей оказала помощь глава Министерства здравоохранения Республики Бурятия.

У пассажирки резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление. Экипаж принял решение приземлиться в Толмачево, к борту прибыла бригада медиков.

— Оказали экстренную медицинскую помощь. Женщине были поставлены необходимые инъекции, — цитируют министра здравоохранения Республики Бурятия Евгению Лудупову на странице ведомства в Instagram.

Пассажирка оказалась жительницей села Саган-Нур, которая летела домой вместе с мужем.

НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7, чтобы получить информацию об этом инциденте.

6 апреля самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск экстренно приземлился в Казани, потому что одному из пассажиров стало плохо.

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БурятияТолмачевопассажирсамолетэкстренное приземление
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