В Толмачево экстренно приземлился самолет из Москвы — одной из пассажирок стало плохо

Самолет из Москвы экстренно приземлился в Новосибирске
Сегодня, 18 апреля, самолет из Москвы в Улан-Удэ экстренно приземлился в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажирки. Ей оказала помощь глава Министерства здравоохранения Республики Бурятия.
У пассажирки резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление. Экипаж принял решение приземлиться в Толмачево, к борту прибыла бригада медиков.
— Оказали экстренную медицинскую помощь. Женщине были поставлены необходимые инъекции, — цитируют министра здравоохранения Республики Бурятия Евгению Лудупову на странице ведомства в Instagram.
Пассажирка оказалась жительницей села Саган-Нур, которая летела домой вместе с мужем.
НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7, чтобы получить информацию об этом инциденте.
6 апреля самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск экстренно приземлился в Казани, потому что одному из пассажиров стало плохо.