В Толмачево экстренно приземлился самолет из Москвы — одной из пассажирок стало плохо

Пассажирка оказалась жительницей села Саган-Нур, которая летела домой вместе с мужем.

НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7, чтобы получить информацию об этом инциденте.

6 апреля самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск экстренно приземлился в Казани, потому что одному из пассажиров стало плохо.