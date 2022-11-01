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СрочноГодовалый мальчик выпал из окна
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В Новосибирске годовалый ребенок погиб после падения из окна на пятом этаже

Следователи проводят проверку

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Медики констатировали смерть на месте происшествия

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В Новосибирске следователи выясняют обстоятельства гибели годовалого ребенка. Трагедия произошла днем 31 октября.

Мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже многоквартирного дома. Ребенок получил смертельные травмы.

По предварительной информации, малыш вылез на подоконник из стоящей рядом детской кроватки, таким образом, добрался до окна. Следователи проводят доследственную проверку.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Следственном управлении СК по Новосибирской области.

В середине июля 4-летний мальчик выпал из окна квартиры на 10-м этаже в Дзержинском районе. Ребенка отвезли в больницу, где он впоследствии скончался.

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