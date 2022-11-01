В Новосибирске годовалый ребенок погиб после падения из окна на пятом этаже
Следователи проводят проверку
В Новосибирске следователи выясняют обстоятельства гибели годовалого ребенка. Трагедия произошла днем 31 октября.
Мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на
По предварительной информации, малыш вылез на подоконник из стоящей рядом детской кроватки, таким образом, добрался до окна. Следователи проводят доследственную проверку.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Следственном управлении СК по Новосибирской области.
В середине июля