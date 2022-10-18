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Фура загорелась на территории складов на Толмачевской в Новосибирске

Пожарные справились с огнем за 3 минуты

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Горел прицеп машины

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Утром 18 октября в Новосибирске на территории складов в Ленинском районе загорелся грузовик.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 07:31. На Толмачевской горел грузовой автомобиль.

— На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений фура горела открытым огнем, который распространялся на пустой прицеп. В течение трех минут сотрудники МЧС России потушили возгорание на предварительной площади 12 кв. м, — сообщили в МЧС.

В пожаре никто не пострадал.

В декабре 2021 года в Краснообске загорелся склад компании «Русский холод». Там хранились пельмени и мороженое. Пожару присвоили повышенный класс сложности, огонь охватил 2000 квадратных метров.

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