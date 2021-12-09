Появилось видео, как тушат пожар на складе в Краснообске, — на место отправили 60 человек

Сегодня днем в Краснообске на Восточной, 19/3 загорелся склад компании «Русский холод». Очевидцы прислали в редакцию видео с места, на кадрах видно, как огонь вырывается из здания.
— Из-под крыши просто идет дым, вся территория предприятия горит. Рядом с ним ни дышать, ни стоять невозможно, черная стена стоит. Там 3 или 4 краснообских экипажа работало. Когда я поехал в город, оттуда шли один за другим экипажи, видимо, усиление. Потому что там хладагенты, и это может рвануть, — предположил очевидец пожара.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пожару присвоен второй номер сложности.
— В 06:54 по Москве поступила информация о пожаре. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что горит металлокаркасный ангар на площади 2000 квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительной информации, пострадавших нет, — рассказали в МЧС.
К 12 часам по местному времени пожар локализовали, к ликвидации привлекли около 60 человек и 20 единиц техники.
АО «ТД "РУССКИЙ ХОЛОДЪ"» — компания по производству мороженого и полуфабрикатов, зарегистрированная в Ленинградской области. Филиалы работают по всей стране. Конечным владельцем компании, по данным «Контур.Фокуса», является Адп Холдингс Лимитед, зарегистрированная на Кипре.
Осенью в Новосибирске вспыхнул склад со стройматериалами. Тогда во время пожара погиб один человек, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.