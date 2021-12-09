Появилось видео, как тушат пожар на складе в Краснообске, — на место отправили 60 человек

Сегодня днем в Краснообске на Восточной, 19/3 загорелся склад компании «Русский холод». Очевидцы прислали в редакцию видео с места, на кадрах видно, как огонь вырывается из здания.

— Из-под крыши просто идет дым, вся территория предприятия горит. Рядом с ним ни дышать, ни стоять невозможно, черная стена стоит. Там 3 или 4 краснообских экипажа работало. Когда я поехал в город, оттуда шли один за другим экипажи, видимо, усиление. Потому что там хладагенты, и это может рвануть, — предположил очевидец пожара.