Пожарные продолжают дежурить на сгоревшем складе, где ночью погиб человек, — фото с места

В Новосибирске пожарные продолжают дежурить на месте сгоревшего склада
В Новосибирске ночью 1 сентября вспыхнул склад со стройматериалами. Во время пожара погиб один человек. Как сообщили НГС очевидцы, на месте погиб охранник здания. Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту пожара.
Корреспондент НГС побывала с утра на месте происшествия, чтобы посмотреть на последствия. Пожар начался в 02:35, а был ликвидирован в 03:39. По данным от МЧС на 12:40, на месте все еще были сотрудники ведомства.
— При разборе завалов могут возникнуть очаги тления, и в целях предотвращения повторного возгорания рядом дежурят пожарные, — объяснили в МЧС.
— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение, два складских помещения и складируемый пиломатериал на территории горели открытым огнем. Общая площадь пожара составила 600 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Причина пожара пока уточняется.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «СТРОЙМАТ54» зарегистрировано в мае 2018 года в Новосибирске. Учредителем и директором является Александр Пыкин. Основной вид деятельности ООО «СТРОЙМАТ54» — розничная торговля стройматериалами, а также оптовая торговля лесоматериалами. Выручка фирмы в 2020 году составила 96,5 млн рублей, чистая прибыль — 5,1 млн.
В «СТРОЙМАТ54» рассказали, что директор сейчас работает на месте, он прокомментировать ситуацию не может. Сами сотрудники склада о пожаре узнали, когда утром пришли на работу, подробности им неизвестны.
Ночью 1 сентября в Новосибирске в Центральном районе на улице Селезнева, дом