Пожарные продолжают дежурить на сгоревшем складе, где ночью погиб человек, — фото с места

В Новосибирске ночью 1 сентября вспыхнул склад со стройматериалами. Во время пожара погиб один человек. Как сообщили НГС очевидцы, на месте погиб охранник здания. Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту пожара.

Корреспондент НГС побывала с утра на месте происшествия, чтобы посмотреть на последствия. Пожар начался в 02:35, а был ликвидирован в 03:39. По данным от МЧС на 12:40, на месте все еще были сотрудники ведомства.

— При разборе завалов могут возникнуть очаги тления, и в целях предотвращения повторного возгорания рядом дежурят пожарные, — объяснили в МЧС.