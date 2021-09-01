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Пожарные продолжают дежурить на сгоревшем складе, где ночью погиб человек, — фото с места

Следователи начали проверку по факту инцидента

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Место пожара с утра еще дымилось

Место пожара с утра еще дымилось

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В Новосибирске пожарные продолжают дежурить на месте сгоревшего склада

В Новосибирске ночью 1 сентября вспыхнул склад со стройматериалами. Во время пожара погиб один человек. Как сообщили НГС очевидцы, на месте погиб охранник здания. Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту пожара.

Корреспондент НГС побывала с утра на месте происшествия, чтобы посмотреть на последствия. Пожар начался в 02:35, а был ликвидирован в 03:39. По данным от МЧС на 12:40, на месте все еще были сотрудники ведомства.

— При разборе завалов могут возникнуть очаги тления, и в целях предотвращения повторного возгорания рядом дежурят пожарные, — объяснили в МЧС.

По данным 2ГИС, в здании, где произошел пожар, располагался магазин строительных материалов «СТРОЙМАТ54». На момент публикации корреспондент не смог связаться с организацией

По данным 2ГИС, в здании, где произошел пожар, располагался магазин строительных материалов «СТРОЙМАТ54». На момент публикации корреспондент не смог связаться с организацией

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— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение, два складских помещения и складируемый пиломатериал на территории горели открытым огнем. Общая площадь пожара составила 600 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Причина пожара пока уточняется.

На момент прибытия сотрудников МЧС существовала угроза возгорания расположенной рядом газовой котельной, а также линии электропередачи. Спасатели привлекли на место сотрудников ДПС для перекрытия дороги. К полудню дорогу уже открыли, но электричества в соседнем магазине не было

На момент прибытия сотрудников МЧС существовала угроза возгорания расположенной рядом газовой котельной, а также линии электропередачи. Спасатели привлекли на место сотрудников ДПС для перекрытия дороги. К полудню дорогу уже открыли, но электричества в соседнем магазине не было

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По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «СТРОЙМАТ54» зарегистрировано в мае 2018 года в Новосибирске. Учредителем и директором является Александр Пыкин. Основной вид деятельности ООО «СТРОЙМАТ54» — розничная торговля стройматериалами, а также оптовая торговля лесоматериалами. Выручка фирмы в 2020 году составила 96,5 млн рублей, чистая прибыль — 5,1 млн.

МЧС вызвал дежурный из соседнего торгового центра «Уют»

МЧС вызвал дежурный из соседнего торгового центра «Уют»

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В «СТРОЙМАТ54» рассказали, что директор сейчас работает на месте, он прокомментировать ситуацию не может. Сами сотрудники склада о пожаре узнали, когда утром пришли на работу, подробности им неизвестны.

Рядом с местом пожара располагались электрическая будка и красный киоск с фаст-фудом. Их подпалил огонь

Рядом с местом пожара располагались электрическая будка и красный киоск с фаст-фудом. Их подпалил огонь

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Ночью 1 сентября в Новосибирске в Центральном районе на улице Селезнева, дом № 33 загорелся автомобиль BMW X5.

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