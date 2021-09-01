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В Новосибирске около «Березовой рощи» загорелся BMW X5 — пожар попал на видео

Огонь повредил стоящий рядом автомобиль

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Пострадавших среди людей нет

Пострадавших среди людей нет

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В Новосибирске ночью загорелся BMW X5

Сегодня ночью, 1 сентября, в Новосибирске в Центральном районе на улице Селезнева дом № 33 загорелся автомобиль BMW X5.

— В 02:10 пожарно-спасательные подразделения выехали на пожар. На момент прибытия горел автомобиль. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие автомобили. В течение нескольких минут открытое горение было ликвидировано. Огнем поврежден моторный отсек салона автомобиля, а также лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы рядом стоящего автомобиля Haval, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар попал на видео.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет. Причины пожара установят дознаватели МЧС.

В августе возле новосибирского Толмачево рано утром дотла сгорел хетчбэк Peugeot.

25 июля около 11:30 под Новосибирском, на дороге в Бердске, загорелся автомобиль. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

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