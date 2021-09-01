В Новосибирске около «Березовой рощи» загорелся BMW X5 — пожар попал на видео

В Новосибирске ночью загорелся BMW X5
Сегодня ночью, 1 сентября, в Новосибирске в Центральном районе на улице Селезнева дом
— В 02:10 пожарно-спасательные подразделения выехали на пожар. На момент прибытия горел автомобиль. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие автомобили. В течение нескольких минут открытое горение было ликвидировано. Огнем поврежден моторный отсек салона автомобиля, а также лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы рядом стоящего автомобиля Haval, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожар попал на видео.
Пострадавших и погибших в результате пожара нет. Причины пожара установят дознаватели МЧС.
В августе возле новосибирского Толмачево рано утром дотла сгорел хетчбэк Peugeot.
25 июля около 11:30 под Новосибирском, на дороге в Бердске, загорелся автомобиль. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.