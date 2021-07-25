На въезде в Бердск на дороге загорелась «Мазда» — на видео попал момент ее взрыва

В Новосибирске на дороге загорелась и взорвалась «Мазда»
Под Новосибирском, на дороге в Бердске, загорелся автомобиль. Инцидент произошел сегодня, 25 июля, около 11:30.
— Проезжали мимо, машина горела, а потом был взрыв, — рассказал корреспонденту НГС читатель.
На видео попал сам момент взрыва.
По предварительной информации, в инциденте никто из людей не пострадал. Редакция обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области.
В начале июня в Кировском районе на улице Петухова ночью вспыхнула иномарка. За несколько минут автомобиль выгорел полностью.
Рано утром в мае во дворе дома на улице Виталия Потылицына, 11/1 в Октябрьском районе Новосибирска сгорел автомобиль. Пожар также попал на видео. На нём видно, что около десяти человек откатывали соседний автомобиль.