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На въезде в Бердск на дороге загорелась «Мазда» — на видео попал момент ее взрыва

По предварительной информации, пострадавших среди людей нет

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Дым от пожара был виден очень далеко

Дым от пожара был виден очень далеко

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В Новосибирске на дороге загорелась и взорвалась «Мазда»

Под Новосибирском, на дороге в Бердске, загорелся автомобиль. Инцидент произошел сегодня, 25 июля, около 11:30.

— Проезжали мимо, машина горела, а потом был взрыв, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

На видео попал сам момент взрыва.

По предварительной информации, в инциденте никто из людей не пострадал. Редакция обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В начале июня в Кировском районе на улице Петухова ночью вспыхнула иномарка. За несколько минут автомобиль выгорел полностью.

Рано утром в мае во дворе дома на улице Виталия Потылицына, 11/1 в Октябрьском районе Новосибирска сгорел автомобиль. Пожар также попал на видео. На нём видно, что около десяти человек откатывали соседний автомобиль.

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