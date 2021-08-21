Возле новосибирского Толмачево рано утром дотла сгорел хетчбэк Peugeot
В субботу, 21 августа, ЧП произошло на подъезде к новосибирскому аэропорту Толмачево — о полыхающем Peugeot сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Знаю, что ехала проводница на работу, у нее должен был быть рейс, и тут такое, — написал один из подписчиков паблика под ником Макс Макс.
В полиции сообщили, что возгорание легкового автомобиля произошло в районе проспекта Мозжерина, д. 5.
— Сообщение в полицию поступило в 08:36 утра. В настоящее время материалы проверки находятся у участковых уполномоченных. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки. Автомобиль был значительно поврежден огнем и восстановлению не подлежит, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
25 июля около 11:30 под Новосибирском, на дороге в Бердске, загорелся автомобиль. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.