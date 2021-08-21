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В Новосибирске возле аэропорта Толмачево вспыхнул и сгорел хетчбэк Peugeot — пожар попал на видео

Автомобиль сгорел дотла и восстановлению не подлежит

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Несмотря на усилия пожарных, автомобиль сгорел дотла

Несмотря на усилия пожарных, автомобиль сгорел дотла

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Возле новосибирского Толмачево рано утром дотла сгорел хетчбэк Peugeot

В субботу, 21 августа, ЧП произошло на подъезде к новосибирскому аэропорту Толмачево — о полыхающем Peugeot сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Знаю, что ехала проводница на работу, у нее должен был быть рейс, и тут такое, — написал один из подписчиков паблика под ником Макс Макс.

В полиции сообщили, что возгорание легкового автомобиля произошло в районе проспекта Мозжерина, д. 5.

— Сообщение в полицию поступило в 08:36 утра. В настоящее время материалы проверки находятся у участковых уполномоченных. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки. Автомобиль был значительно поврежден огнем и восстановлению не подлежит, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

25 июля около 11:30 под Новосибирском, на дороге в Бердске, загорелся автомобиль. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

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автомобиль сгорелпожарполиция
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