Как горят склады с мороженым в Краснообске — 10 фото с места масштабного пожара

Сегодня днем, 9 декабря, в Краснообске загорелся склад компании «Русский холод». Пожару присвоили повышенный класс сложности, огонь охватил 2000 квадратных метров. Фотограф НГС отправился на место — публикуем кадры тушения.

По информации МЧС, на складе хранились замороженные продукты питания. Предположительно, как рассказывали пожарные на месте, это мороженое и пельмени. По наблюдениям фотографа НГС, все продукты сгорели.

АО «ТД "РУССКИЙ ХОЛОДЪ"» — компания по производству мороженого и полуфабрикатов, зарегистрированная в Ленинградской области. Филиалы работают по всей стране. Конечным владельцем компании, по данным «Контур.Фокус», является «Адп Холдингс Лимитед», зарегистрированная на Кипре.