9 декабря четверг
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 4/10
usd 73.85
eur 83.36
Тема дняВ Краснообске загорелся склад. Видео с места
Все новости
Все новости

Как горят склады с мороженым в Краснообске — 10 фото с места масштабного пожара

Пожарные ликвидировали открытый огонь, но тушение продолжается

2 044
18Обсудить

Поделиться

На складе хранилось мороженое

На складе хранилось мороженое

Поделиться

Сегодня днем, 9 декабря, в Краснообске загорелся склад компании «Русский холод». Пожару присвоили повышенный класс сложности, огонь охватил 2000 квадратных метров. Фотограф НГС отправился на место — публикуем кадры тушения.

По информации МЧС, на складе хранились замороженные продукты питания. Предположительно, как рассказывали пожарные на месте, это мороженое и пельмени. По наблюдениям фотографа НГС, все продукты сгорели.

АО «ТД "РУССКИЙ ХОЛОДЪ"» — компания по производству мороженого и полуфабрикатов, зарегистрированная в Ленинградской области. Филиалы работают по всей стране. Конечным владельцем компании, по данным «Контур.Фокус», является «Адп Холдингс Лимитед», зарегистрированная на Кипре.

На момент написания новости телефоны компании не отвечали.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11 часов утра

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11 часов утра

Поделиться

На месте пожарные выяснили, что горит металлокаркасный ангар площадью 2000 квадратных метров

На месте пожарные выяснили, что горит металлокаркасный ангар площадью 2000 квадратных метров

Поделиться

Пожару присвоили второй класс сложности — это повышенный ранг

Пожару присвоили второй класс сложности — это повышенный ранг

Поделиться

По предварительной информации, пострадавших нет

По предварительной информации, пострадавших нет

Поделиться

К 12 часам пожар локализировали, в 12:38 ликвидировали открытое горение

К 12 часам пожар локализировали, в 12:38 ликвидировали открытое горение

Поделиться

На месте работают 60 человек и 20 единиц техники. Пожарные машины соседствуют с грузовиками для мороженого

На месте работают 60 человек и 20 единиц техники. Пожарные машины соседствуют с грузовиками для мороженого

Поделиться

Сейчас тушение продолжается

Сейчас тушение продолжается

Поделиться

Дым от пожара видно за несколько километров

Дым от пожара видно за несколько километров

Поделиться

Огонь охватил всё здание склада

Огонь охватил всё здание склада

Поделиться

Осенью в Новосибирске случился серьезный пожар на складе покрышек. Черный дым поднялся над городом 25 октября около 12 часов. Момент, когда дымящиеся склады заливали пеной, попал на видео.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МЧСЧПдым
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться