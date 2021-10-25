Открытый огонь на Станционной ликвидировали: ущерб оценивают в миллион

Ущерб от пожара на Станционной в Новосибирске оценивают в миллион
В Новосибирске ликвидировали открытое горение пожара на
— В 13:50 — ликвидация открытого горения. Пожарные продолжают проливать и разбирать покрышки на месте пожара, чтобы предотвратить повторное возгорание в условиях сильного ветра, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Как сообщили в штабе, развернутом на месте происшествия, горят склады, которые принадлежат компании ООО «Империя», раньше называлась ООО «СТК». Компания создана
Корреспондент НГС поговорил с представителем собственника компании ООО «СТК». Он отказался называть свои имя и фамилию и предположил, что, скорее всего, причина в нарушении правил техники безопасности.
— У меня арендует территорию завод по переработке автомобильных шин. Мое мнение, что это нарушение техники безопасности. Никакой это не поджог. Вина их, — рассказал представитель СТК. Компания предварительно оценивает ущерб в миллион рублей.
Арендатором завода, как рассказал представитель СТК, выступает компания «ЭкоПром».
На месте пожара также был представитель компании «ЭкоПром». Он отказался называть свои имя и фамилию, сообщив, что он директор компании, а о причинах пожара ему ничего неизвестно.
Компания ООО «ЭкоПром» была зарегистрирована
Еще больше фотографий с места происшествия можно увидеть здесь.