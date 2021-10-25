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Открытый огонь на Станционной ликвидировали: ущерб оценивают в миллион

На месте пожарные продолжают работать, они используют пену

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Пожар начался из-за загоревшихся покрышек

Пожар начался из-за загоревшихся покрышек

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Ущерб от пожара на Станционной в Новосибирске оценивают в миллион

В Новосибирске ликвидировали открытое горение пожара на 2-й Станционной, из-за которого поднялся черный дым в небе.

— В 13:50 — ликвидация открытого горения. Пожарные продолжают проливать и разбирать покрышки на месте пожара, чтобы предотвратить повторное возгорание в условиях сильного ветра, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Пожар начался около 12 часов дня

Пожар начался около 12 часов дня

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Как сообщили в штабе, развернутом на месте происшествия, горят склады, которые принадлежат компании ООО «Империя», раньше называлась ООО «СТК». Компания создана 5 марта 2018 года. Генеральный директор — Андрей Злобин. Ему же принадлежит 20% фирмы. До 2020 года учредителем был Александр Трясунов. Чистая прибыль компании за 2019 год — 78 тысяч рублей.

Корреспондент НГС поговорил с представителем собственника компании ООО «СТК». Он отказался называть свои имя и фамилию и предположил, что, скорее всего, причина в нарушении правил техники безопасности.

— У меня арендует территорию завод по переработке автомобильных шин. Мое мнение, что это нарушение техники безопасности. Никакой это не поджог. Вина их, — рассказал представитель СТК. Компания предварительно оценивает ущерб в миллион рублей.

Арендатором завода, как рассказал представитель СТК, выступает компания «ЭкоПром».

На месте пожара также был представитель компании «ЭкоПром». Он отказался называть свои имя и фамилию, сообщив, что он директор компании, а о причинах пожара ему ничего неизвестно.

Компания ООО «ЭкоПром» была зарегистрирована 16 января 2020 года, по информации сервиса «Контур.Фокус». Директор компании — Роман Коротеев. В компании три учредителя: Владимир Греков, Роман Коротеев и Артем Рачинский. Чистая прибыль компании в 2020 году — 21 тысяча рублей. Пункты приема шин, как сообщается на сайте компании, находятся по адресам: улица 2-я Станционная, 30, к. 16, улица Малыгина, 11/1, к. 4, улица Кубовая, 60, к. 1, бокс 41.

В 13:22 усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений локализовала пожар в промзоне Новосибирска

В 13:22 усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений локализовала пожар в промзоне Новосибирска

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Для ликвидации пожара созданы несколько боевых участков, в том числе тушение возгорания осуществляется с высоты при помощи автолестниц

Для ликвидации пожара созданы несколько боевых участков, в том числе тушение возгорания осуществляется с высоты при помощи автолестниц

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По оперативной информации, площадь пожара составляет <nobr class="_">600 кв. м</nobr>

По оперативной информации, площадь пожара составляет 600 кв. м

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Пожарные используют пену в тушении пожара

Пожарные используют пену в тушении пожара

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Сильные порывы ветра осложняют работу пожарным

Сильные порывы ветра осложняют работу пожарным

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Пожарные продолжают работать на месте происшествия

Пожарные продолжают работать на месте происшествия

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Еще больше фотографий с места происшествия можно увидеть здесь.

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пожарпокрышкитушение
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