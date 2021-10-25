Открытый огонь на Станционной ликвидировали: ущерб оценивают в миллион

Как сообщили в штабе, развернутом на месте происшествия, горят склады, которые принадлежат компании ООО «Империя», раньше называлась ООО «СТК». Компания создана 5 марта 2018 года. Генеральный директор — Андрей Злобин. Ему же принадлежит 20% фирмы. До 2020 года учредителем был Александр Трясунов. Чистая прибыль компании за 2019 год — 78 тысяч рублей.

