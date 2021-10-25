Что сейчас происходит на месте крупного пожара на Станционной — 10 фотографий

Ветер мешает тушить крупный пожар на Станционной в Новосибирске
В Новосибирске на месте пожара на складах на
— 39 человек и 12 единиц техники проводят тушение пожара, осуществляют защиту складских помещений от огня, а также производят пожарные разрывы путем раскатывания покрышек, находящихся на территории. На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Для контроля за обстановкой также работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе МЧС.
Как сообщает корреспондент НГС, в штабе МЧС решили повысить ранг сложности пожара.
Как сообщили в штабе, горят склады, которые принадлежат компании ООО «Империя», раньше называлась ООО «СКТ». Компания создана
Утром 19 июня над левобережьем Новосибирска поднялся столб черного дыма. Как сообщили в МЧС, на территории завода им. Кузьмина на Станционной, 28,