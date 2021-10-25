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Что сейчас происходит на месте крупного пожара на Станционной — 10 фотографий

На месте организовали специальный штаб, туда приехали специалисты Роспотребнадзора

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Дым от пожара видно из разных частей города

Дым от пожара видно из разных частей города

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Ветер мешает тушить крупный пожар на Станционной в Новосибирске

В Новосибирске на месте пожара на складах на 2-й Станционной создали штаб пожаротушения. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сильные порывы ветра усложняют работу спасателям.

— 39 человек и 12 единиц техники проводят тушение пожара, осуществляют защиту складских помещений от огня, а также производят пожарные разрывы путем раскатывания покрышек, находящихся на территории. На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Для контроля за обстановкой также работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе МЧС.

Как сообщает корреспондент НГС, в штабе МЧС решили повысить ранг сложности пожара.

Для замеров предельно допустимой концентрации воздуха к месту пожара следуют специалисты Роспотребнадзора

Для замеров предельно допустимой концентрации воздуха к месту пожара следуют специалисты Роспотребнадзора

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Примерная площадь пожара 6<nobr class="_">00 кв. м</nobr>

Примерная площадь пожара 600 кв. м

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Огонь продолжает распространяться

Огонь продолжает распространяться

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Как сообщил корреспондент НГС, на месте пахнет неприятно, жженными покрышками

Как сообщил корреспондент НГС, на месте пахнет неприятно, жженными покрышками

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Пожарным мешает работать сильный ветер

Пожарным мешает работать сильный ветер

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Специально созданный штаб разрабатывает стратегию тушения

Специально созданный штаб разрабатывает стратегию тушения

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Пожар начался около 12 часов дня

Пожар начался около 12 часов дня

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Пожарные стремятся локализовать пожар

Пожарные стремятся локализовать пожар

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По оперативной информации, существует угроза распространения огня на ближайшие складские помещения

По оперативной информации, существует угроза распространения огня на ближайшие складские помещения

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Как сообщили в штабе, горят склады, которые принадлежат компании ООО «Империя», раньше называлась ООО «СКТ». Компания создана 5 марта 2018. Генеральный директор — Андрей Злобин. Ему же принадлежит 20% от фирмы. До 2020 года учредителем был Александр Трясунов. Чистая прибыль компании за 2019 год 78 тысяч рублей.

Утром 19 июня над левобережьем Новосибирска поднялся столб черного дыма. Как сообщили в МЧС, на территории завода им. Кузьмина на Станционной, 28, к. 7 загорелись покрышки, площадь пожара оценили в 200 кв. м.

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