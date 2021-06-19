На новосибирском заводе начался пожар — дым видно из других районов

Пожарные выехали на место в 09:15 и прибыли в 09:25, сообщили в МЧС. По оперативной информации, пострадавших нет.
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На месте вместе с пожарными работает наш фотокорреспондент Александр Ощепков. Что происходит там прямо сейчас — в нескольких фото.
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Читательница НГС Светлана сообщила, что ее сына отпустили с занятий в колледже им. Покрышкина — он находится совсем близко от разгоревшегося пожара.
Читатели НГС делятся видом на дым из своих окон в разных районах города.
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В МЧС сообщили, что пожар локализовали в 10 часов 54 минуты на площади в тысячу квадратов. Напомним, к моменту прибытия пожарных огонь занимал 200 кв. м.
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По информации Александра Ощепкова, до локализации пожара на месте обсуждали возможность подогнать пожарный поезд.
— Распоряжались убрать состав, который тут на пути стоит, — передает наш фотокорреспондент.
Вместе с информацией он присылает в редакцию фотографии.
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Наш читатель успел снять прибытие первых нарядов МЧС на место. Всего на пожаре работают 15 единиц техники, пожару присвоен первый ранг сложности.
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В МЧС сообщили, что сейчас пожарные делают разборку и проливку, чтобы окончательно покончить с огнем. На этом мы завершаем онлайн.
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