На новосибирском заводе начался пожар — дым видно из других районов

Утром 19 июня над левобережьем Новосибирска поднялся столб черного дыма — читатели НГС прислали в редакцию фотографии и видео, пожар видно из других районов города.



Как сообщили в МЧС, на территории завода им. Кузьмина на Станционной, 28, к. 7 загорелись покрышки, площадь пожара оценили в 200 кв. м.

— Идет распространение огня, покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины. Происходят хлопки газовых баллонов, — сообщили в МЧС.