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На новосибирском заводе начался пожар — дым видно из других районов

На место выехали пожарные, огонь охватил уже 200 квадратов и распространяется

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Утром 19 июня над левобережьем Новосибирска поднялся столб черного дыма — читатели НГС прислали в редакцию фотографии и видео, пожар видно из других районов города.

Как сообщили в МЧС, на территории завода им. Кузьмина на Станционной, 28, к. 7 загорелись покрышки, площадь пожара оценили в 200 кв. м.

— Идет распространение огня, покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины. Происходят хлопки газовых баллонов, — сообщили в МЧС.

Лиза Пичугина

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Пожарные выехали на место в 09:15 и прибыли в 09:25, сообщили в МЧС. По оперативной информации, пострадавших нет.

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Лиза Пичугина

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На месте вместе с пожарными работает наш фотокорреспондент Александр Ощепков. Что происходит там прямо сейчас — в нескольких фото.

Пожарные прибыли на место в 09:25

Пожарные прибыли на место в 09:25

По данным МЧС, на месте работает 15 единиц техники

По данным МЧС, на месте работает 15 единиц техники

Пожар уже охватил 200 квадратов и быстро распространяется

Пожар уже охватил 200 квадратов и быстро распространяется

Пожарные пытаются справиться с огнем

Пожарные пытаются справиться с огнем

В здании расположены газовые баллоны, которые уже начали взрываться

В здании расположены газовые баллоны, которые уже начали взрываться

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Лиза Пичугина

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Читательница НГС Светлана сообщила, что ее сына отпустили с занятий в колледже им. Покрышкина — он находится совсем близко от разгоревшегося пожара.

Читатели НГС делятся видом на дым из своих окон в разных районах города.

Столб дыма поднялся над всем левобережьем

Столб дыма поднялся над всем левобережьем

Так выглядит пожар из окон дома жилмассива «Просторный»

Так выглядит пожар из окон дома жилмассива «Просторный»

Из Парка им. Кирова тоже виден столб дыма — выглядит апокалиптично

Из Парка им. Кирова тоже виден столб дыма — выглядит апокалиптично

Вид через облбольницу в сторону ТЭЦ-2

Вид через облбольницу в сторону ТЭЦ-2

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Лиза Пичугина

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В МЧС сообщили, что пожар локализовали в 10 часов 54 минуты на площади в тысячу квадратов. Напомним, к моменту прибытия пожарных огонь занимал 200 кв. м.

Пожар удалось локализовать

Пожар удалось локализовать

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Лиза Пичугина

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По информации Александра Ощепкова, до локализации пожара на месте обсуждали возможность подогнать пожарный поезд.

— Распоряжались убрать состав, который тут на пути стоит, — передает наш фотокорреспондент.

Вместе с информацией он присылает в редакцию фотографии.

Пожарные уже полтора часа работают на месте

Пожарные уже полтора часа работают на месте

Пожарным приходится прятаться от огня за укрытиями, чтобы не пострадать самим

Пожарным приходится прятаться от огня за укрытиями, чтобы не пострадать самим

Огонь удалось локализовать

Огонь удалось локализовать

Покрышки на территории свалены огромными грудами — именно они, по предварительным данным, стали причиной пожара

Покрышки на территории свалены огромными грудами — именно они, по предварительным данным, стали причиной пожара

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Лиза Пичугина

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Наш читатель успел снять прибытие первых нарядов МЧС на место. Всего на пожаре работают 15 единиц техники, пожару присвоен первый ранг сложности.

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Лиза Пичугина

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В МЧС сообщили, что сейчас пожарные делают разборку и проливку, чтобы окончательно покончить с огнем. На этом мы завершаем онлайн.

Пожар почти победили

Пожар почти победили

На месте еще работают пожарные

На месте еще работают пожарные

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