25 октября понедельник
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 7/10
usd 70.86
eur 82.50
Тема дняХоккеист умер после матча
Все новости
Все новости

Как в Новосибирске тушат пожар на складе покрышек — впечатляющие кадры с высоты

МЧС до сих пор работает на месте

474
1Обсудить

Поделиться

На видео хорошо видна площадь пожара

На видео хорошо видна площадь пожара

Поделиться

Пожар на складе покрышек на улице Станционной в Новосибирске сняли с высоты

В Новосибирске пожарные продолжают заливать место возгорания на складе покрышек. Черный дым поднялся над городом 25 октября около 12 часов.

В ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовали съемку работы спасателей с высоты.

— Пожарные продолжают проливать и разбирать покрышки на месте пожара, чтобы предотвратить повторное возгорание в условиях сильного ветра, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

На видео попал момент, когда дымящиеся склады заливали пеной.

Открытое горение пожара на 2-й Станционной, из-за которого поднялся черный дым в небе, ликвидировали сегодня около 14:00.

Еще больше фотографий с места происшествия можно увидеть здесь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пожарсъемка с высоты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...