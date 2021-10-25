Как в Новосибирске тушат пожар на складе покрышек — впечатляющие кадры с высоты

Пожар на складе покрышек на улице Станционной в Новосибирске сняли с высоты
В Новосибирске пожарные продолжают заливать место возгорания на складе покрышек. Черный дым поднялся над городом 25 октября около 12 часов.
В ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовали съемку работы спасателей с высоты.
— Пожарные продолжают проливать и разбирать покрышки на месте пожара, чтобы предотвратить повторное возгорание в условиях сильного ветра, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
На видео попал момент, когда дымящиеся склады заливали пеной.
Открытое горение пожара на 2-й Станционной, из-за которого поднялся черный дым в небе, ликвидировали сегодня около 14:00.
Еще больше фотографий с места происшествия можно увидеть здесь.