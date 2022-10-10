«За выходные удалось стабилизировать»: врачи — о состоянии 7-летней девочки, пострадавшей в ДТП на тротуаре
Ребенка сбила машина, которая вылетела с проезжей части в пешеходную зону
В Новосибирске состояние 7-летней девочки, пострадавшей в аварии на улице Фрунзе 6 октября, стабилизировалось. Об этом сегодня, 10 октября 2022 года, сообщил корреспонденту НГС главный врач Новосибирской детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий:
— За выходные дни врачам удалось стабилизировать состояние девочки. По-прежнему мы расцениваем его как тяжелое, но стабильное, — рассказал Ростислав Заблоцкий. — Ребенок под постоянным наблюдением реаниматологов и всех специалистов клиники. В сознании.
Сестру пострадавшей девочки отвезли в отделение нейрохирургии детской больницы № 1 на Вертковской, но в тот же день отпустили домой.
— Ее не госпитализировали, осмотрели и отпустили сразу, — рассказал НГС источник.
По данным отдела ГИБДД по Новосибирску, она месте с мамой и сестрой шла по тротуару улицы Фрунзе. В этот момент 73-летний водитель «Тойоты-Литэйс» ехал со стороны улицы Ольги Жилиной в сторону Селезнева, не справился с управлением и вылетел с проезжей части.
Причины аварии дорожные полицейские пока не комментируют, очевидцы аварии отметили, что пожилой водитель двигался достаточно медленно:
— Он просто ехал прямо, может, замечтался, я не знаю, помех из машин у него не было, чтоб уйти по кольцу, — рассказал НГС в тот же день свидетель происшествия Максим. — По какой-то причине он поехал прямо, а там люди шли, он пробил ограждение, сбил детей.
Видео с моментом ДТП опубликовали в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54».
В результате аварии пострадала 7-летняя девочка, в крайне тяжелом состоянии ее доставили в детскую больницу скорой помощи.
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