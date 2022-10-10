«За выходные удалось стабилизировать»: врачи — о состоянии 7-летней девочки, пострадавшей в ДТП на тротуаре

Сестру пострадавшей девочки отвезли в отделение нейрохирургии детской больницы № 1 на Вертковской, но в тот же день отпустили домой.

— Ее не госпитализировали, осмотрели и отпустили сразу, — рассказал НГС источник.

По данным отдела ГИБДД по Новосибирску, она месте с мамой и сестрой шла по тротуару улицы Фрунзе. В этот момент 73-летний водитель «Тойоты-Литэйс» ехал со стороны улицы Ольги Жилиной в сторону Селезнева, не справился с управлением и вылетел с проезжей части.