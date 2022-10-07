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Тема дня«Тойота» сбила двух девочек на тротуаре
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«Несколько бригад хирургов спасают ее жизнь»: медики — о девочке, сбитой на тротуаре улицы Фрунзе

Авария произошла сегодня в 12:40 в центре Новосибирска

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«Тойоту» не остановил даже металлический забор

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Одна из двух девочек, сбитых сегодня, 7 октября, на тротуаре улицы Фрунзе в Новосибирске, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту НГС рассказал главный врач Новосибирской детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

— К нам доставили одного ребенка из тех двух, которые пострадали, это девочка 7 лет, в настоящее время ребенок находится в операционной, в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время несколько бригад хирургов занимаются спасением ее жизни, — уточнил медик.

Ростислав Заблоцкий также добавил, что вторую девочку доставили в отделение нейрохирургии Детской клинической больницы № 1 на улице Вертковской.

Уточнить, в каком состоянии она находится, НГС не удалось.

Ранее НГС опубликовал видео аварии, в которой пострадали девочки. Они шли по тротуару вместе с мамой, когда 73-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, вылетел с проезжей части и сбил детей.

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