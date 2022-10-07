«Несколько бригад хирургов спасают ее жизнь»: медики — о девочке, сбитой на тротуаре улицы Фрунзе
Авария произошла сегодня в 12:40 в центре Новосибирска
Одна из двух девочек, сбитых сегодня, 7 октября, на тротуаре улицы Фрунзе в Новосибирске, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту НГС рассказал главный врач Новосибирской детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.
— К нам доставили одного ребенка из тех двух, которые пострадали, это девочка 7 лет, в настоящее время ребенок находится в операционной, в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время несколько бригад хирургов занимаются спасением ее жизни, — уточнил медик.
Ростислав Заблоцкий также добавил, что вторую девочку доставили в отделение нейрохирургии Детской клинической больницы
Уточнить, в каком состоянии она находится, НГС не удалось.
Ранее НГС опубликовал видео аварии, в которой пострадали девочки. Они шли по тротуару вместе с мамой, когда