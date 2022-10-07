«Тойота» вылетела на тротуар и сбила двух девочек на Фрунзе — дети в больнице
По информации ГИБДД, водитель не справился с управлением
Две девочки 6 и 8 лет пострадали сегодня в аварии в центре Новосибирска. Дети шли по тротуару вместе с мамой, когда их сбил пожилой водитель «Тойоты-Литэйс».
Как рассказали НГС в пресс-службе ГИБДД Новосибирска,
— Совершил наезд на металлическое ограждение с последующим наездом на двух несовершеннолетних пешеходов, которые с матерью двигались по тротуару, — уточнили полицейские. — В результате ДТП пострадали две девочки возрастом 8 и 6 лет.
Сейчас на месте аварии работает экипаж ДПС, полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее НГС писал о том, что полицейские ищут водителя, который сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся.