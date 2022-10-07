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Тема дня«Тойота» сбила двух девочек на тротуаре
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«Тойота» вылетела на тротуар и сбила двух девочек на Фрунзе — дети в больнице

По информации ГИБДД, водитель не справился с управлением

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Пострадавших девочек доставили в больницу

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Две девочки 6 и 8 лет пострадали сегодня в аварии в центре Новосибирска. Дети шли по тротуару вместе с мамой, когда их сбил пожилой водитель «Тойоты-Литэйс».

Как рассказали НГС в пресс-службе ГИБДД Новосибирска, 73-летний водитель ехал по улице Фрунзе со стороны улицы Ольги Жилиной в сторону Селезнева, не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

— Совершил наезд на металлическое ограждение с последующим наездом на двух несовершеннолетних пешеходов, которые с матерью двигались по тротуару, — уточнили полицейские. — В результате ДТП пострадали две девочки возрастом 8 и 6 лет.

Причины аварии еще не установлены

Причины аварии еще не установлены

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Сейчас на месте аварии работает экипаж ДПС, полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее НГС писал о том, что полицейские ищут водителя, который сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся.

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