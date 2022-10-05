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Водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся — ГИБДД ищет свидетелей аварии

Девочку с различными травмами увезли в больницу

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Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

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В Новосибирске 5 октября в 08:16 произошло ДТП в Кировском районе. Неизвестный водитель сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. После аварии автомобилист скрылся с места происшествия. ГИБДД по Новосибирску ищет свидетелей ДТП.

— Неустановленный водитель двигался по улице Комсомольской в сторону Чигорина. В пути следования, напротив дома № 1 по улице Сержанта Коротаева, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, после чего водитель с места ДТП скрылся, — сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

В результате ДТП 12-летнюю девочку госпитализировали с различными травмами. Госавтоинспекция просит всех, кто располагает информацией по неустановленному автомобилю, обратиться по тел. 232-23-21, 232-23-35 либо по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 24/1, полк ДПС ГИБДД.

2 сентября сотрудники новосибирской ГИБДД нашли водителя, который наехал на 10-летнего ребенка в Ленинском районе и скрылся с места ДТП.

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