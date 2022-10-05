Водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся — ГИБДД ищет свидетелей аварии
Девочку с различными травмами увезли в больницу
В Новосибирске 5 октября в 08:16 произошло ДТП в Кировском районе. Неизвестный водитель сбил
— Неустановленный водитель двигался по улице Комсомольской в сторону Чигорина. В пути следования, напротив дома
В результате ДТП 12-летнюю девочку госпитализировали с различными травмами. Госавтоинспекция просит всех, кто располагает информацией по неустановленному автомобилю, обратиться по тел.
2 сентября сотрудники новосибирской ГИБДД нашли водителя, который наехал на