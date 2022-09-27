ГИБДД нашла водителя, наехавшего на 10-летнего ребенка в одном из дворов Ленинского района
У мужчины не было ни страховки, ни прав
Сотрудники новосибирской ГИБДД нашли водителя, который наехал на 10-летнего ребенка в одном из дворов Ленинского района и скрылся с места ДТП.
В отношении водителя составлены административные протоколы из-за отсутствия страховки, вождения без документов и оставления места ДТП.
— 24 сентября в 19 часов 37 минут неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, напротив дома № 40 по улице Титова в нарушение Правил дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода (мальчика 2012 года рождения), после чего покинул место ДТП. В ходе разыскных мероприятий был установлен водитель — мужчина 1990 года рождения и автомобиль — Renault Latitude, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
В отношении водителя были составлены административные протоколы по статье 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора», статье 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и статье 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения», также вынесено определение о привлечении к административной ответственности по части 2 статье 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».
Автомобиль Renault Latitude помещен на специализированную стоянку. Сотрудники ГИБДД проводят административное расследование.
В Новосибирске 25 сентября в 21:05 произошло ДТП в Ленинском районе. Новосибирца дважды сбили вне зоны пешеходного перехода. ГИБДД по Новосибирску ищет свидетелей ДТП.