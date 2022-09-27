ГИБДД нашла водителя, наехавшего на 10-летнего ребенка в одном из дворов Ленинского района

Автомобиль Renault Latitude помещен на специализированную стоянку. Сотрудники ГИБДД проводят административное расследование.

В Новосибирске 25 сентября в 21:05 произошло ДТП в Ленинском районе. Новосибирца дважды сбили вне зоны пешеходного перехода. ГИБДД по Новосибирску ищет свидетелей ДТП.