Land Rover врезался в припаркованную машину, проехал по тротуару и снес забор — водитель погиб
ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук
Land Rover врезался в припаркованную машину, вылетел на тротуар и врезался в забор — водитель погиб. ДТП произошло сегодня, 10 октября, в 09:25 напротив дома 36 по улице Дачной.
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Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть водителя Land Rover. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
Вчера в Новосибирске на улице Пермитина произошел очень странный инцидент, очевидцев которого просят обратиться в полицию.