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Land Rover врезался в припаркованную машину, проехал по тротуару и снес забор — водитель погиб

ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук

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На месте сейчас работает следственно-оперативная группа

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Land Rover врезался в припаркованную машину, вылетел на тротуар и врезался в забор — водитель погиб. ДТП произошло сегодня, 10 октября, в 09:25 напротив дома 36 по улице Дачной.

65-летний водитель на Land Rover двигался по улице Дачной, со стороны Дуси Ковальчук. Напротив дома 36 по улице Дачной столкнулся с припаркованным автомобилем Skoda Roomster, после чего продолжил движение по тротуару. Выехав на проезжую часть, совершил наезд на препятствие — металлическое ограждение перильного типа, — объяснили в ГИБДД.

Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть водителя Land Rover. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Вчера в Новосибирске на улице Пермитина произошел очень странный инцидент, очевидцев которого просят обратиться в полицию.

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