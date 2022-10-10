Полиция ищет свидетелей странного инцидента. Видео, как двое утащили лежащего мужчину с дороги в автомобиль
Очевидец заявил, что этому предшествовало ДТП, но в ГИБДД такой информации нет
Новосибирские полицейские ищут свидетелей странного происшествия на дороге, которое попало на видео. Ролик был опубликован в группе «ЧП Новосибирск»
— 9 октября в 20:00 на улице Пермитина на нерегулируемом пешеходном переходе «крузак» сбил мужика. Затем его оттащили в машину и увезли в больницу, наверное, — написал подписчик группы.
Сам момент ДТП, о котором сообщает свидетель, на видео не попал. Но там заметно, как двое мужчин подходят к лежащему на дороге в неестественной позе мужчине. Один из подошедших взял пакет у лежащего и выбросил в кусты. Затем мужчины потащили обездвиженного человека за руки к машине.
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информации о подобном ДТП в ГИБДД не поступало.
— Мы просим незамедлительно очевидцев и автора видео обратиться в полицию, — попросили в ведомстве. — И просим граждан в таких ситуациях всегда сразу же обращаться в полицию.
Сейчас данных об инциденте в полиции нет.
Ранее НГС рассказывал, как водитель на трассе насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирской области.