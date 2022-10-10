Полиция ищет свидетелей странного инцидента. Видео, как двое утащили лежащего мужчину с дороги в автомобиль

Новосибирские полицейские ищут свидетелей странного происшествия на дороге, которое попало на видео. Ролик был опубликован в группе «ЧП Новосибирск» 9 октября в 21:43.

— 9 октября в 20:00 на улице Пермитина на нерегулируемом пешеходном переходе «крузак» сбил мужика. Затем его оттащили в машину и увезли в больницу, наверное, — написал подписчик группы.

Сам момент ДТП, о котором сообщает свидетель, на видео не попал. Но там заметно, как двое мужчин подходят к лежащему на дороге в неестественной позе мужчине. Один из подошедших взял пакет у лежащего и выбросил в кусты. Затем мужчины потащили обездвиженного человека за руки к машине.