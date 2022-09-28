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«Не заметила приближающийся состав»: на станции Инская электровоз сбил пенсионерку

Машинист электровоза применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось

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Пенсионерка скончалась на месте

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В Новосибирске утром 28 сентября поезд насмерть сбил 70-летнюю женщину. Как уточнили в Управлении на транспорте МВД России по СФО, инцидент произошел на станции Инская.

— Прибывшие транспортные полицейские установили, что 70-летняя жительница Искитимского района пересекала железную дорогу, нарушая правила безопасности. Она подлезла под вагон стоявшего поезда, а затем начала пересекать следующую линию, не обращая внимания на приближающийся состав, — пояснили в ведомстве.

Машинист электровоза применил экстренное торможение, но избежать наезда на пенсионерку не удалось. Женщина скончалась на месте.

Сейчас сотрудники транспортной полиции и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки, — отметили в транспортной полиции.

В начале сентября грузовые поезда насмерть задавили двух мужчин под Новосибирском.

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