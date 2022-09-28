«Не заметила приближающийся состав»: на станции Инская электровоз сбил пенсионерку
Машинист электровоза применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось
В Новосибирске утром 28 сентября поезд насмерть сбил 70-летнюю женщину. Как уточнили в Управлении на транспорте МВД России по СФО, инцидент произошел на станции Инская.
— Прибывшие транспортные полицейские установили, что 70-летняя жительница Искитимского района пересекала железную дорогу, нарушая правила безопасности. Она подлезла под вагон стоявшего поезда, а затем начала пересекать следующую линию, не обращая внимания на приближающийся состав, — пояснили в ведомстве.
Машинист электровоза применил экстренное торможение, но избежать наезда на пенсионерку не удалось. Женщина скончалась на месте.
Сейчас сотрудники транспортной полиции и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего.
— Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки, — отметили в транспортной полиции.
В начале сентября грузовые поезда насмерть задавили двух мужчин под Новосибирском.