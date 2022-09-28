«Не заметила приближающийся состав»: на станции Инская электровоз сбил пенсионерку

В Новосибирске утром 28 сентября поезд насмерть сбил 70-летнюю женщину. Как уточнили в Управлении на транспорте МВД России по СФО, инцидент произошел на станции Инская.



— Прибывшие транспортные полицейские установили, что 70-летняя жительница Искитимского района пересекала железную дорогу, нарушая правила безопасности. Она подлезла под вагон стоявшего поезда, а затем начала пересекать следующую линию, не обращая внимания на приближающийся состав, — пояснили в ведомстве.

