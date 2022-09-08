СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 61.18
eur 60.55
Тема дняГде вечером не дождаться транспорта
Все новости
Все новости

Два человека погибли на железной дороге за сутки под Новосибирском

Один из погибших находился в состоянии алкогольного опьянения

105

Оба погибших не реагировали на сигналы машинистов

Поделиться

Утром 7 сентября на железнодорожном перегоне станций Чик — Коченево поезд сбил 67-летнего мужчину. Сибиряк не реагировал на сигналы машиниста локомотива.

— В 10:30 в районе остановочной платформы Шагаловский машинист локомотива увидел стоящего в колее железнодорожного пути мужчину. Во избежание наезда локомотивная бригада применила экстренное торможение, но столкновения с человеком предотвратить не удалось, — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Вторая трагедия произошла в тот же день около 21:00 на перегоне станций Ояш — Чебула. Локомотив насмерть задавил 40-летнего мужчину.

— Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, двигался в колее железной дороги и не успел отреагировать на появление состава, вышедшего с кривого участка пути, — пояснили в ведомстве.

Правоохранители проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В начале августа в Новосибирске поезд сбил человека в районе станции Ипподром.

По теме

Происшествие
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2