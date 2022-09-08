Два человека погибли на железной дороге за сутки под Новосибирском

— Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, двигался в колее железной дороги и не успел отреагировать на появление состава, вышедшего с кривого участка пути, — пояснили в ведомстве.



Правоохранители проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.



В начале августа в Новосибирске поезд сбил человека в районе станции Ипподром.

