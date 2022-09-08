Два человека погибли на железной дороге за сутки под Новосибирском
Один из погибших находился в состоянии алкогольного опьянения
Утром 7 сентября на железнодорожном перегоне станций Чик — Коченево поезд сбил
— В 10:30 в районе остановочной платформы Шагаловский машинист локомотива увидел стоящего в колее железнодорожного пути мужчину. Во избежание наезда локомотивная бригада применила экстренное торможение, но столкновения с человеком предотвратить не удалось, — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Вторая трагедия произошла в тот же день около 21:00 на перегоне станций Ояш — Чебула. Локомотив насмерть задавил
— Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, двигался в колее железной дороги и не успел отреагировать на появление состава, вышедшего с кривого участка пути, — пояснили в ведомстве.
Правоохранители проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В начале августа в Новосибирске поезд сбил человека в районе станции Ипподром.