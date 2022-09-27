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Тело женщины обнаружили под окнами многоэтажки на Красном проспекте

По предварительной информации, женщина выпала из окна

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Личность погибшей устанавливается

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В Новосибирске 27 сентября под окнами многоэтажки на Красном проспекте обнаружили тело женщины. Как сообщила читательница NGS.RU, происшествие произошло в 10 утра.

— Само падение не видела, только уже тело на земле и мозги по асфальту. Фотографировать, естественно, не стала. Пытаюсь развидеть это зрелище, — сообщила читательница.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

— С 24-го этажа выпала 35-летняя женщина. Она погибла. Проводится проверка, — пояснили в ведомстве.

Личность погибшей устанавливается.

Напомним, 25 сентября под окнами многоэтажки на улице Гоголя в Новосибирске нашли тело пенсионерки.

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