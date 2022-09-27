Тело женщины обнаружили под окнами многоэтажки на Красном проспекте
По предварительной информации, женщина выпала из окна
В Новосибирске 27 сентября под окнами многоэтажки на Красном проспекте обнаружили тело женщины. Как сообщила читательница NGS.RU, происшествие произошло в 10 утра.
— Само падение не видела, только уже тело на земле и мозги по асфальту. Фотографировать, естественно, не стала. Пытаюсь развидеть это зрелище, — сообщила читательница.
Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
— С
Личность погибшей устанавливается.
Напомним, 25 сентября под окнами многоэтажки на улице Гоголя в Новосибирске нашли тело пенсионерки.