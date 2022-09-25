Тело пенсионерки обнаружили под окнами многоэтажки на улице Гоголя
По предварительной информации, женщина выпала из окна
Сегодня, 25 сентября, под окнами многоэтажки на улице Гоголя в Новосибирске нашли тело пенсионерки. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, по предварительной информации,
Следователи начали проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Вечером 3 сентября на улице Советской, 40 обнаружили тело женщины. Напомним, в конце августа на улице Трикотажной мужчина упал в приямок цокольного этажа жилого дома. Как сообщили в пресс-службе МАСС, спасателям звонок поступил в 21:35.