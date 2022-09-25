20idei
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 58.10
eur 56.48
Тема дняТело пенсионерки нашли под окнами
Все новости
Все новости

Тело пенсионерки обнаружили под окнами многоэтажки на улице Гоголя

По предварительной информации, женщина выпала из окна

1 704
ds

По предварительной информации, женщине было 72 года

Поделиться

Сегодня, 25 сентября, под окнами многоэтажки на улице Гоголя в Новосибирске нашли тело пенсионерки. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, по предварительной информации, 72-летняя женщина выпала с пятого этажа здания.

Следователи начали проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Вечером 3 сентября на улице Советской, 40 обнаружили тело женщины. Напомним, в конце августа на улице Трикотажной мужчина упал в приямок цокольного этажа жилого дома. Как сообщили в пресс-службе МАСС, спасателям звонок поступил в 21:35.

По теме

Следственный комитет
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2