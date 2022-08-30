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Новосибирец упал в приямок цокольного этажа и не смог сам выбраться из-за мусора и досок

Мужчине помогали спасатели МАСС

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Инцидент произошел вечером 29 августа

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В Новосибирске вечером 29 августа на улице Трикотажной мужчина упал в приямок цокольного этажа жилого дома. Как сообщили в пресс-службе МАСС, спасателям звонок поступил в 21:35.

— По указанному адресу в Дзержинский район города выехал экипаж спасателей. Мужчина был обнаружен, спасатели осмотрели его и выяснили, что с ним всё в порядке, травм и переломов нет, а подняться ему мешают мусор, доски и палеты, находящиеся в приямке, — сообщили в МАСС.

Спасатели убрали лишний мусор, опустили лестницу и помогли мужчине выбраться. Медпомощь новосибирцу не понадобилась. В МАСС отметили, что время окончания работ — 21:55.

В Новосибирске спасателям пришлось взламывать дверь в квартире — внутри комнаты остался грудничок. Инцидент произошел 27 августа около 14:00 в доме на улице Железнодорожной.

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