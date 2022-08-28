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«В закрытой комнате грудной ребенок»: спасатели МАСС взломали дверь, чтобы добраться до малышки в Новосибирске

С девочкой сейчас все в порядке

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Со своей задачей спасатели справились очень быстро

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В Новосибирске спасателям пришлось взламывать дверь в квартире — внутри комнаты остался грудничок. Инцидент произошел вчера около 14:00 в доме по улице Железнодорожной.

— В закрытой комнате грудной ребенок. Доступ обеспечен. Девочка 2021 года рождения передана родителям, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске «ВКонтакте».

В медицинской помощи ребенок не нуждался.

В Новосибирске 3 августа спасатели доставали годовалую девочку из закрытой машины. Как рассказали в МАСС, около двух часов дня спасателям поступило сообщение о застрявшем в автомобиле ребенке.

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