«В закрытой комнате грудной ребенок»: спасатели МАСС взломали дверь, чтобы добраться до малышки в Новосибирске
С девочкой сейчас все в порядке
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В Новосибирске спасателям пришлось взламывать дверь в квартире — внутри комнаты остался грудничок. Инцидент произошел вчера около 14:00 в доме по улице Железнодорожной.
— В закрытой комнате грудной ребенок. Доступ обеспечен. Девочка 2021 года рождения передана родителям, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске «ВКонтакте».
В медицинской помощи ребенок не нуждался.
В Новосибирске 3 августа спасатели доставали годовалую девочку из закрытой машины. Как рассказали в МАСС, около двух часов дня спасателям поступило сообщение о застрявшем в автомобиле ребенке.