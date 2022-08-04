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Годовалая девочка застряла в машине в Новосибирске — ребенка доставали спасатели МАСС

Инцидент произошел на улице Большевистской

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Инцидент произошел 3 августа

Инцидент произошел 3 августа

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В Новосибирске 3 августа спасатели доставали годовалую девочку из закрытой машины. Как рассказали в МАСС, около двух часов дня спасателям поступило сообщение о застрявшем в автомобиле ребенке.

— По указанному адресу на улицу Большевистскую в Октябрьский район города выехал экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели встретились с мамой ребенка, осмотрели автомобиль и обеспечили доступ в салон в течение нескольких минут, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Девочка 2021 года рождения была передана матери. Спасатели объяснили женщине, что нужно делать, чтобы избегать таких ситуаций.

— Служба МАСС напоминает! Чтобы избежать неприятной ситуации, носите при себе запасной комплект ключей. Не закрывайте водительскую дверь, пока вы усаживаете ребенка или укладываете сумки в багажник, — напомнили спасатели.

В Новосибирске помощь спасателей и врачей потребовалась 12-летнему ребенку. Он ударился головой о бетонную плиту, сообщается в сводке по работе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».

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