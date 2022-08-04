Годовалая девочка застряла в машине в Новосибирске — ребенка доставали спасатели МАСС

В Новосибирске 3 августа спасатели доставали годовалую девочку из закрытой машины. Как рассказали в МАСС, около двух часов дня спасателям поступило сообщение о застрявшем в автомобиле ребенке.

— По указанному адресу на улицу Большевистскую в Октябрьский район города выехал экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели встретились с мамой ребенка, осмотрели автомобиль и обеспечили доступ в салон в течение нескольких минут, — рассказали в пресс-службе МАСС.