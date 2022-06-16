Мальчик повредил голову о бетонную плиту в Кировском районе
Спасатели оказали ему первую помощь
В Новосибирске помощь спасателей и врачей потребовалась
Происшествие случилось в Обском переулке Кировского района 15 июня. Мальчик ушибся о фундаментный блок, уточнил начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. В 15:13 спасатели завершили работу по этому вызову.
Сотрудники МАСС оказали мальчику первую помощь и потом передали его врачам. Подробности о состоянии ребенка скорая помощь не разглашает.
В сводке говорится, что мальчик 2010 года рождения.
В понедельник, 13 июня, пропали мужчина и