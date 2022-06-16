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Мальчик повредил голову о бетонную плиту в Кировском районе

Спасатели оказали ему первую помощь

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О состоянии ребенка ничего неизвестно

О состоянии ребенка ничего неизвестно

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В Новосибирске помощь спасателей и врачей потребовалась 12-летнему ребенку. Он ударился головой о бетонную плиту, сообщается в сводке по работе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте» за 15 июня.

Происшествие случилось в Обском переулке Кировского района 15 июня. Мальчик ушибся о фундаментный блок, уточнил начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. В 15:13 спасатели завершили работу по этому вызову.

Сотрудники МАСС оказали мальчику первую помощь и потом передали его врачам. Подробности о состоянии ребенка скорая помощь не разглашает.

В сводке говорится, что мальчик 2010 года рождения.

В понедельник, 13 июня, пропали мужчина и 6-летний ребенок. Служба спасения нашла лишь детский шлепанец. Сейчас их ищут водолазы.

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