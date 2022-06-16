Водитель Renault Captur сбил
11-летнего ребенка — мальчик переходил дорогу в неположенном месте
Ребенок в результате ДТП пострадал
В Новосибирске 15 июня в 16:10 42-летний водитель Renault Captur наехал на 11-летнего ребенка возле дома 118/6 на улице Кропоткина.
— Водитель двигался на автомобиле Renault Captur по улице Линейной со стороны улицы Брестской и в пути следования у дома 118/6 на улице Кропоткина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
Как уточнили в ГИБДД, в результате ДТП пострадал мальчик. На месте ДТП работал экипаж ДПС, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ночью 14 июня в Октябрьском районе Новосибирска иномарка Honda Civic Ferio влетела в бетонный разделитель и перевернулась на крышу.