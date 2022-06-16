СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 56.66
eur 59.12
Тема дняМега останется после ухода IKEA
Все новости
Все новости

Водитель Renault Captur сбил 11-летнего ребенка — мальчик переходил дорогу в неположенном месте

Ребенок в результате ДТП пострадал

11
Инцидент произошел 15 июня

Инцидент произошел 15 июня

Поделиться

В Новосибирске 15 июня в 16:10 42-летний водитель Renault Captur наехал на 11-летнего ребенка возле дома 118/6 на улице Кропоткина.

— Водитель двигался на автомобиле Renault Captur по улице Линейной со стороны улицы Брестской и в пути следования у дома 118/6 на улице Кропоткина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Как уточнили в ГИБДД, в результате ДТП пострадал мальчик. На месте ДТП работал экипаж ДПС, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ночью 14 июня в Октябрьском районе Новосибирска иномарка Honda Civic Ferio влетела в бетонный разделитель и перевернулась на крышу.

По теме

ГИБДДДТПребенок
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2