Водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся — ГИБДД ищет свидетелей аварии
Девочку с различными травмами увезли в больницу
В Новосибирске 27 сентября в 08:07 произошло ДТП в Ленинском районе. Неизвестный водитель сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. После аварии автомобилист крылся с места происшествия. ГИБДД по Новосибирску ищет свидетелей ДТП.
— Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем двигался в сторону улицы Петухова. В пути следования, напротив дома 21 по улице Хилокская, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
В результате ДТП 12-летнюю девочку госпитализировали с различными травмами. Госавтоинспекция просит всех, кто располагает информацией по неустановленному автомобилю, обратиться по тел. 232–23–21, 232–23–35 либо по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 24/1, полк ДПС ГИБДД.
В Новосибирске 25 сентября в 21:05 произошло ДТП в Ленинском районе. Новосибирца дважды сбили вне зоны пешеходного перехода. ГИБДД по Новосибирску ищет свидетелей ДТП.