«Перелетел через машину»: в Новосибирске дважды сбили пешехода — водитель скрылся с места ДТП
ГИБДД разыскивает очевидцев аварии
В Новосибирске 25 сентября в 21:05 произошло ДТП в Ленинском районе. Новосибирца дважды сбили вне зоны пешеходного перехода. ГИБДД по Новосибирску ищет свидетелей ДТП.
— 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигался по улице Котовского со стороны улицы Выставочной в сторону улицы Ватутина и в пути следования, напротив дома 5/3 на улице Котовского, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, от удара пешеход перелетел через автомобиль, после чего на него наехал автомобиль Hyundai Solaris белого цвета, водитель с места ДТП скрылся, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
В результате ДТП 43-летнего пешехода госпитализировали с различными травмами. Госавтоинспекция просит всех, кто располагает информацией по неустановленному автомобилю, обратиться по тел.
В пресс-службе ГИБДД добавили, что водителю грозит наказание по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП) в виде лишения права на управление транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.
ГИБДД ищет свидетелей ДТП, которое произошло