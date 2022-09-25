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Водитель сбил 10-летнего мальчика на переходе и скрылся — ГИБДД ищет свидетелей

Мальчика с различными видами травм госпитализировали

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Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора

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ГИБДД ищет свидетелей ДТП, которое произошло 24 сентября на улице Титова. Водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил 10-летнего мальчика. После случившегося водитель скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в 19:37, неустановленный водитель двигался по улице Титова со стороны площади Станиславского в сторону улицы Петропавловская. Напротив дома 40 по улице Титова, проехав на красный сигнал светофора, наехал на 10-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.

В результате ДТП мальчика с различными травмами госпитализировали в лечебное учреждение.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску отметили, что водителю грозит наказание по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), в виде лишения права на управления транспортными средствами, либо административный арест до 15 суток.

Госавтоинспекция просит всех, кто располагает информацией по неустановленному автомобилю, обратиться по тел. 232-23-21, 232-23-35 либо по адресу: Новосибирск, улица Станционная, 24/1 полк ДПС ГИБДД.

Вчера на площади Карла Маркса 50-летний водитель на автомобиле Hyundai сбил 44-летнего мужчину на пешеходном переходе.

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