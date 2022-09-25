Водитель сбил 10-летнего мальчика на переходе и скрылся — ГИБДД ищет свидетелей

ГИБДД ищет свидетелей ДТП, которое произошло 24 сентября на улице Титова. Водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил 10-летнего мальчика. После случившегося водитель скрылся с места происшествия.



Инцидент произошел в 19:37, неустановленный водитель двигался по улице Титова со стороны площади Станиславского в сторону улицы Петропавловская. Напротив дома 40 по улице Титова, проехав на красный сигнал светофора, наехал на 10-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.