Водитель сбил 10-летнего мальчика на переходе и скрылся — ГИБДД ищет свидетелей
Мальчика с различными видами травм госпитализировали
ГИБДД ищет свидетелей ДТП, которое произошло 24 сентября на улице Титова. Водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил 10-летнего мальчика. После случившегося водитель скрылся с места происшествия.
Инцидент произошел в 19:37, неустановленный водитель двигался по улице Титова со стороны площади Станиславского в сторону улицы Петропавловская. Напротив дома 40 по улице Титова, проехав на красный сигнал светофора, наехал на 10-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.
В результате ДТП мальчика с различными травмами госпитализировали в лечебное учреждение.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску отметили, что водителю грозит наказание по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), в виде лишения права на управления транспортными средствами, либо административный арест до 15 суток.
Госавтоинспекция просит всех, кто располагает информацией по неустановленному автомобилю, обратиться по тел.
Вчера на площади Карла Маркса 50-летний водитель на автомобиле Hyundai сбил 44-летнего мужчину на пешеходном переходе.