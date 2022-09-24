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В Новосибирске на площади Маркса иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

Пострадавшего сибиряка доставили в больницу

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Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства аварии

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24 сентября на площади Карма Маркса 50-летний водитель на автомобиле Hyundai сбил 44-летнего мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

— Водитель управляя автомобилем Hyundai, двигался по улице Карла Маркса со стороны улицы Титова. В пути следования у дома 3/1 по улице проспект Карла Маркса совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — отметили в инспекции.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее, 19 сентября, в Кировском районе Новосибирска 85-летний водитель на Toyota Town Ace сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. В результате ДТП ребенка доставили в больницу.

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