В Новосибирске на площади Маркса иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе
Пострадавшего сибиряка доставили в больницу
24 сентября на площади Карма Маркса 50-летний водитель на автомобиле Hyundai сбил 44-летнего мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
— Водитель управляя автомобилем Hyundai, двигался по улице Карла Маркса со стороны улицы Титова. В пути следования у дома 3/1 по улице проспект Карла Маркса совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — отметили в инспекции.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее, 19 сентября, в Кировском районе Новосибирска 85-летний водитель на Toyota Town Ace сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. В результате ДТП ребенка доставили в больницу.